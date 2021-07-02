環南市場41確診　柯文哲：採「焦土戰術」撈感染源快篩、打疫苗

記者蔡文鈴／台北報導

北市環南市場昨經過大規模篩檢後，一共有41人確診。為慎防疫情發生變化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今11時30分將視察環南市場，並召開臨時記者會，北市長柯文哲、副市長黃珊珊也將列席，一同說明疫情發展與防疫作為。柯文哲表示，本來就預期萬華感染後接下來就會有其他感染，接下來將採「焦土戰術」先快篩一遍、打疫苗，接下來PCR，希望把感染源撈出來。

針對環南市場爆發感染，陳時中將成立聯合指揮中心，並提出五項防疫計畫。第一， 兩邊設立一個聯合前進指揮所。第二， 在一市場設立篩檢站，下午就立即開始準備，方便大家吉時踩簡，下午會發布疫情的警示簡訊，這一段時間內有經過的，收到簡訊者要前往採檢。第三， 7/2日下午五點前完成確診者疫調。第四， 7/3完成密切接觸者隔離，並安排採檢。第五， 匡列風險區域人員安排定期採檢。

柯文哲表示，本來就預期在萬華感染之後還會有其他感染，這次是從萬華進入批發市場，目前計畫制定是第一次是快篩，接下來進行大規模打疫苗，最後在進行PCR篩檢。

柯文哲指出，昨天找北榮、亞東、聯醫分三地方進行檢測，因為疫苗打下去要發揮作用還要10到14天，預期時間內會陸續感染，把可能感染的案子找出來，防止散落到其他區，先快篩，接下來打，最後再PCR，今天篩1000多，明天也是，希望把感染源都撈出來。

行政院長蘇貞昌上午在聽取各部會報告後，急令指揮中心陳時中指揮官落實執行市場專案，立即前往現場掌握相關狀況，並請經濟部部長王美花、農委會主委陳吉委與醫福會王必勝執行長及相關醫療院所協助。

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果今早出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒。黃珊珊2日上午也趕赴現場了解，她受訪表示，此次環南市場有41人PCR陽性確診，預計全市場關閉3天，下禮拜二起持PCR陰性證明才可出入。