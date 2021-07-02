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環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大：黃世傑快上班

▲▼北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市環南市場1日進行大規模PCR篩檢，41人呈現陽性反應，2日一早7點半緊急封閉清空消毒，對此，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》驚呼「出大事了！最擔心的事情還是發生了」，指出台北市疫調有許多疏失，並喊話衛生局長黃世傑趕快銷假上班，也呼籲大家落實個人防疫，否則後果不堪設想。

粉專一開頭就喊「這下子大事不妙！」之前就不斷提醒，台北的市場管理有很大的疑慮，之前有關的疫調跟匡列真的漏掉非常多，前兩攤商看到隔壁有人確診，自己買快篩檢驗，結果為陽性，才趕緊去醫院做PCR檢驗，確診感染新冠肺炎。

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粉專指出，新北跟桃園近期也都通報過，染疫地點在環南市場，桃園跟新北的記者會也都有提到，板橋大遠百櫃姊因家人是確診者，主動要求PCR篩檢，結果為陽性，「這案也是北市沒匡列到的染疫者家人」，而早在一週前，環南市場一個月內就累積15起確診，當時北市府回應，天天消毒、有通報就加強清消，「現在已經出事了，這41人相關的接觸者有多少，目前還要等北市衛生局公布」。

粉專也喊話，衛生局長從6/28請假一個月，「希望他可以趕快銷假上班了。不然柯文哲市長就趕快准他辭職，這種時候不能再群龍無首」，也呼籲大家落實個人防疫，拉大社交距離，「不然這波事情可能又要大條了」。

對此，網友們也感到憂心，「還有一個北農未爆彈，阿北不要再害大家了」、「願台北平安下莊」、「還沒到7/12夜市就開放微解封，一定一堆人鬆懈到不行」、「看來7/12要往後延了」、「到底可不可以請中央接管了啊」、「環南攤商因為地理位置關係，應該有一大部分是新北市市民，只想對侯市長說辛苦了」。

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