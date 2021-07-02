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求中央接管！環南爆41確診「根本煉毒」　鄉民急了：害到全台灣人

▲▼北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗縣科技廠日前爆發移工群聚感染，之後交由指揮中心接手處理，成功解決大型感染危機。稍早北市環南市場篩檢結果出爐，共有41人呈現陽性反應，因此就有網友針對此事表示，「今天大爆發」很可能影響台灣解封的狀況，中央應該拿出魄力接管台北市的防疫工作。貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的HatePolitics板上，以「我覺得指揮中心該拿出魄力接管台北防疫」為題丟出討論，提到北市先前祭出微解封政策，結果今天環南市場大爆發，這樣很可能影響全台灣解封的狀況，「真的會害到全台灣人！」因此，他認為中央應該拿出魄力，接管北市的防疫工作。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友希望由中央接管北市防疫工作。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「中央還敢不接管台北啊」、「環南這個怎麼推」、「全台灣包括新北都調整，就你台北市擺爛」、「病毒一進來，才發現什麼都不夠，什麼都沒準備好，然後你們開始怪台北市長」、「這根本是大煉毒，讓病毒到處散播」、「講得好像病毒是台北市自我生成的樣子」、「發言人：中央是合作不是接管」。

柯文哲6月30日表示，7月1日、2日要實施批發市場大規模PCR。其中環南市場昨日篩檢了1000人左右，結果有41人呈現陽性反應，目前為了防堵疫情升溫，市場已於早上7時許緊急封閉、清潔消毒。

此外，北農群聚感染事件中，柯文哲曾表示會準備1萬劑AZ疫苗接種，在疫苗還未發生作用時，中間將大規模篩檢，既然中央在苗栗有經驗，會找王必勝幫忙，討論如何在批發市場做大規模篩檢。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

本站曾報導《苗栗單日0確診！鄉民驚呼「指揮中心太神」　大讚2措施：真的有用》，事實上，先前有網友提過雙北是否該交由指揮中心接管？不過就有人指出困難點，「雙北比照（苗栗）移工停班、普篩啊，指揮中心敢嗎？」

除了網友紛紛喊話中央接管北市防疫工作，當時北農爆發群聚事件時，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學6月21日在粉專發文，表示王必勝醫師有成功控制部桃、苗栗電子廠的經驗和實際成果的戰績，北市地狹人稠，若爆發大規模群聚可能會毀掉大家過去一個多月的努力，「還是讓有成功經驗的人來處理比較妥當。」台大名醫施景中同日也曾表示，若由王必勝親自進駐處理，除了能避免掉可能犯的錯誤，還能統合中央現有資源。

稍早，行政院長蘇貞昌急令指揮中心指揮官陳時中落實執行市場專案，並立即前往現場掌握相關狀況。

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