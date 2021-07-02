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批發、屠宰場環境惡劣！群聚連環爆　動保團體籲停止「活禽交易」

▲▼ 屠宰場、活禽交易 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲家禽批發市場環境惡劣，動保團體呼籲停止活禽交易，改在地屠宰。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

全台維持三級警戒，台北環南綜合批發市場及雙北活禽交易市場、屠宰場近日又相繼爆發群聚感染。台灣動物社會研究會指出，政府應盡速讓雙北「活禽交易」市場、屠宰場轉型為屠體交易，建立現代化肉品產銷制度，減少運輸造成的空污以及雞隻緊迫死亡，也可降低化製廠處理廢棄物的空氣污染。

動社今（2日）召開線上記者會， 副執行長陳玉敏指出，政府應正視新冠病毒的警訊，如此折磨活禽的運銷模式，不斷製造痛苦緊迫的動物，就是讓病毒有機可乘。動社呼籲政府應盡速廢除雙北「活禽交易」制度，讓市場轉型為屠體交易，才是保障所有從業人員的長久生計，因為一旦爆發任何人畜共通疫情，大受影響的絕對會是所有工作者。

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動社指出，為防堵更多人畜共通疫病爆發傳播，讓家禽在產地就近屠宰，廢除活禽北運，落實屠體交易及冷鏈運銷，是早該做的事。而雙北政府之前也信誓旦旦宣示要朝輔導業者轉型，建立肉品產銷現代化制度，但至今仍無限期延宕，使得雙北「活禽交易」遲遲無法轉型為「屠體交易」。

▲▼ 屠宰場、活禽交易 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社說明， 雙北活禽交易每天從中南部運送十萬隻活禽，所產生的羽毛、糞便等廢棄物最後還必須再運回中南部處理。一來一往不只對環境造成負擔，更加劇禽流感散播的風險。

雞隻屠宰過程中，放血、燙毛、脫毛、屠體清洗及設備清潔等，每天都會產生大量的畜禽廢棄物及廢水，包含動物糞尿、脂肪、內臟、血液及其他有機物。若以每隻雞平均產生14.6公升的廢水來計算，雙北家禽屠宰一天的廢污水總量就有1,500公噸；廢水送至污水廠前，還得先過濾羽毛和糞便等固體廢棄物，再與內臟及不能銷售的斃死雞隻屍體一起回收。

▲▼ 屠宰場、活禽交易 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

陳玉敏呼籲農委會、雙北市長應有積極作為，不要等到禽流感病毒跟新冠肺炎病毒一樣，演變成大規模禽傳人時，想亡羊補牢可能已措手不及。政府應盡速讓雙北「活禽交易」市場、屠宰場轉型為屠體交易，建立現代化肉品產銷制度。

陳玉敏指出，應落實「就近、在地屠宰」，活體運輸距離越短越好，雞隻應該於農場所處區域內的電宰場屠宰，減少運輸造成的空污以及雞隻緊迫死亡，也可降低化製廠處理廢棄物的空氣污染。

▲▼ 屠宰場、活禽交易 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

另外應落實「屠體交易」制度，活禽離開牧場後，即刻進入屠宰場，不再經過「活體交易」，於屠宰後再根據屠體性狀評級、計價、交易，採用科學模式，以穩定的肉品品質定價，才得以保障生產者、販賣者與消費者利益。

最後也要落實「屠體冷鏈運銷」系統，雞隻在地屠宰之後，屠體應全程冷鏈運輸，從屠宰場到消費者手中都以冷藏、冷凍的方式保鮮，與活禽、廢棄物隔離，防止致病菌滋生污染，導致肉品腐敗。
 

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