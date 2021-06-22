打疫苗圍堵疫情「無醫學佐證」！憂疫情再爆炸　醫喊：交給王必勝

▲醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

北農爆發COVID-19群聚感染，台北市長柯文哲宣布，要在3天內替北農場域共約4000人全數施打疫苗，藉此圍堵疫情，不過，醫師謝宗學認為，這樣的方式沒有科學佐證的試驗，「一向注重專業和SOP的柯市長為何會如此處理？」，若沒處理好，將毀掉大家過去一個月的努力，希望讓有經驗的王必勝醫師來處理。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨（21）在粉專發文，若無抗體的人接觸麻疹或水痘，72 小時內接種相關疫苗，可以有效預防發病或減輕發病的嚴重度，是已有明確實證醫學佐證的作法，但是新冠肺炎目前並沒有醫學證實，將相關接觸者通通機種疫苗，就可以圍堵疫情。

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謝宗學表示，柯市長提出，替北農相關接觸者施打疫苗，是沒有科學佐證的試驗，所謂專業，應該是要秉持科學方法或前人經驗，按照標準流程一步一步執行，而不是天馬行空的臆想，「實在不解，一向注重專業和SOP的柯市長為何會如此處理呢？」目前北農不清空、不休市，過去部桃的經驗已經證實這樣是相對風險的作法。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

謝宗學認為，王必勝醫師有成功控制部桃、苗栗電子廠的經驗和實際成果的戰績，論專業絕對是一等一的，況且台北市地狹人稠，一旦再次爆發大規模群聚，會毀掉大家過去一個多月的努力，「還是讓有成功經驗的人來處理比較妥當」，身邊很多親友都住在台北市，不希望他們的健康再次受到威脅。

對此，網友們表示，「希望北農可以安全過關，不要成了阿北的實驗場了」、「現在最憂心的部分，就是柯文哲要自己逞強處理。以他這一陣子荒腔走板的表現，真是令人惶恐不安」、「是不是急重症和公共衛生還是有些距離」、「疫情好不容易才降下來」。

▼謝宗學喊話柯文哲，希望讓有成功經驗的王必勝醫師來處理。（圖／翻攝自Facebook／Dr. E 小兒急診室日誌）