神分析「防疫戰神入駐北農」4大優勢　仁醫喊話柯P：是雙贏

▲北農疫情擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北農群聚案已累計45人確診，眼看中央似乎有意指派「防疫戰神」醫福會執行長王必勝接管，市長柯文哲則回應，有信心處理北農問題。對此，仁醫施景中提出4點，認為王必勝進駐處理，絕對是雙贏。

針對指揮中心接獲農委會主委陳吉仲反映，隨即請醫福會執行長王必勝等人前往北農了解一事，台大醫院婦產科醫師施景中發文分析，表示相當看好。

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首先，王必勝醫師已成功解決兩次大型群聚感染危機，施景中表示，「相信他的learning curve已臻嫻熟，部桃的經驗，讓他在處理苗栗的危機更加駕輕就熟。如果再協助北農或士林護理之家的群聚感染，應該會更有把握。」

▲北農利用週一休市，在一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

況且，北農有多達4000人，可能還有感染者還沒發病，需要妥善安置，若再度走入社區，後果不堪設想。

他也直言，「這需要非常龐大的資源來幫忙，讓必勝將軍親自進駐處理，除了避免掉可能犯的錯誤，還可統合中央現有資源。萬一真的失敗，也可證明市府的非戰之罪。」

▲市長柯文哲表示，自己有信心處理北農問題。（圖／記者袁茵攝）

再者，雙方齊心合作，能避免給人「地方對抗中央」的印象，就好比當年的SARS，最終導致全盤皆輸。而最後一點，施景中笑說，「同時間，市府也可好整以暇，盤點現有資源，調整政策，早日達成解除三級警戒的目標。」

不過，施景中也強調，「我不是對市長或其他長官不敬、或有不信任，畢竟沒有人是通才。我只是說說我的囈語，沒說一定要怎樣；但台北是我的家，我對這塊土地的熱愛與時俱增，和大家都一樣。」