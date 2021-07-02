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黃郁芬批北市防疫掉漆　柯文哲疏失恐成三級警戒延長主因

▲▼黃郁芬批柯文哲防疫落漆。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

▲黃郁芬批柯文哲防疫落漆。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

環南市場PCR採檢結果2日出爐，一共有41人確診。對此，台北市議員黃郁芬指出，台北市很可能成為本日新增確診數第一名，北市的防疫能不能做好，就是全國能否解封的關鍵，柯文哲市長責無旁貸、沒有任何理由可以推托。

黃郁芬表示，台北市一天的PCR陽性數已逼近昨日全台單日確診數，柯市長先前表示「就算不能解除三級，我也不是擋在最前面」，如今環南與北農再爆48例PCR陽性個案，台北市很可能成為本日新增確診數第一名。

黃郁芬批評，台北市一連爆出多起群聚事件，從北農、環南市場、北藝中心、到士林護理之家等等，柯市長一再表示案例數是長時間累積、疫情都在可控制範圍內，指責爆料群聚案的議員與名嘴塑造恐慌。但是環南市場與北農再爆近五十名PCR陽性，完全打破柯市長營造的假象，讓全國民眾看清台北的防疫有多落漆。

黃郁芬表示，台北市政府現在沒有衛生局長、黃珊珊副市長正被好心肝事件牽連、柯文哲市長又只想著微解封夜市，這一波疫情能否守住，令人擔憂。黃郁芬呼籲柯文哲市長趕緊尋求中央疫情指揮中心的協助，不要讓柯文哲市長的自大與冥頑不靈成為三級警戒延長的主因。

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