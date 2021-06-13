苗栗單日0確診！鄉民驚呼「指揮中心太神」　大讚2措施：真的有用

▲京元電大規模進行篩檢。（圖／京元電提供）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布本土新增174例COVID-19確定病例，苗栗縣科技廠日前爆發移工群聚感染，單日確診數飆升，甚至二次超越台北市，位居全台第二名，經過大規模篩檢，以及強制停工後，苗栗縣今日確診數竟是+0，讓不少網友超驚訝，「指揮中心怎麼這麼神？」

有網友在PTT發文，苗栗縣科技廠爆發移工群聚感染，之後指揮中心接手處理，昨天苗栗新增9確診，今日直接+0，忍不住讚嘆，「指揮中心怎麼這麼神？這樣雙北是不是給指揮中心接管就穩了？」

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竹南鎮電子科技公司累計確診數已達402人，日前衛福部與台北榮總醫護團隊合作，連續2天對5000多名本國籍員工進行PCR檢測，衛福部醫福會執行長王必勝表示，這是我國自疫情以來最大規模PCR採驗行動。此外，指揮中心也於6日下令，要求所有外籍移工立刻停止上班，居家隔離，薪資照付。

▲原PO感到很神奇。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友認為，疫情能控制跟大規模篩檢，以及強制停工有關，相當於封城的概念，「雙北比照移工停班、普篩啊，指揮中心敢嗎」、「第一時間移工全部關宿舍有差啊，中央若第一時間升四級，雙北確診人數會降更快」、「本來就是在工廠內，控制好工廠就好」、「不得不說中央這次處理的很好」。

不過，本站稍早報導《苗栗+0先別高興！30移工+3本國員工 「PCR陰轉陽確診」還未納入》，京元電9日針對員工進行2次快篩，發現其中有30名移工、3名本國員工出現「陰轉陽」，且苗栗縣衛生局今早也證實，33人PCR檢測全為陽性。由於確診的33案例木前還未取得案號，因此今尚未納入確診統計。