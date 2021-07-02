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全台熱炸！東部焚風酷暑38℃　週末水氣增「午後陣雨範圍大」

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到太平洋高壓籠罩，全台各地持續晴朗炎熱。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到太平洋高壓籠罩，全台各地持續晴朗炎熱，午後山區偶有局部零星降雨。氣象局針對台北、新北、台東黃色高溫燈號；花蓮橘色高溫燈號。其中東南部地區有焚風發生的機率，花東縱谷可能出現36度以上高溫。週末受到東南風影響水氣增多，午後雷陣雨範圍變大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2)日「太平洋高壓」籠罩，各地晴朗炎熱、午後山區偶有局部零星降雨的機率，北部、東部及東南部的最高溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至37度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲花東縱谷可能出現36度以上高溫。

週末(3、4日)兩天東南風帶來的水氣逐漸增多，熱力不穩定度因此提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，有擴及部分平地的機率。下週一、二(5、6日)東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，東南方雲系移入東半部及屏東，亦有局部陣雨的機率。下週三、四(7、8日)東南方移入的雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。

最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，明日至下週三(3至7日)有「熱帶系統」由菲律賓東方海面向西通過菲律賓附近，但由於結構鬆散，呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國(GFS)模式亦有類似的模擬，但反而以通過巴士海峽的中心強度較強；顯示模式模擬的「不確定性」，需持續觀察。不過，兩模式皆模擬台灣附近因此盛行東南風，視其擕帶水氣之多寡，主導近一週的天氣變化。

▼昨(1)日下午3：20台東東方海面晴朗無雲區出現「鬼波」(angel echo左圖)。最新(1日20時)美國(GFS)模式模擬(右圖)顯示，下週一(5日)20時有「熱帶系統」通過通過菲律賓附近，但由於結構鬆散，呈現2個環流中心，主中心(紅L)進入南海發展，副中心較強則通過巴士海峽。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 
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