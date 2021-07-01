擾動恐成颱？2地區變天時間曝　氣象局回應了

▲陳伊秀分析，目前關島附近是大低壓帶，有些雲簇在發展，但還沒有主要結構。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周三有熱帶系統通過呂宋島附近，進入南海發展。對此，中央氣象局預報員陳伊秀指出，預估周日、下周一菲律賓有擾動通過巴士海峽或菲律賓進入南海，台東、恆春半島降雨機率提高，至於是否有可能成颱，要等時間近一點再看。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，目前關島附近是大低壓帶，有些雲簇在發展，但還沒有主要結構，加上這幾天發展趨勢是在太平洋高壓南邊，但有模式做出周日到下周二菲律賓東方有擾動進入南海，還要再觀察。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，今天（1日）起天氣穩定炎熱，降雨以午後山區為主，有時比較零星、水氣較少；預估周日、下周一菲律賓有擾動通過巴士海峽或菲律賓進入南海，台灣東南側海面水氣較多，風場偏東南風，台東、恆春半島降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨，但量值還好。

至於擾動是否有可能增強為颱風？陳伊秀說，現在問還太早，各家模式做出來的不一樣，有跳動性，一下強、一下弱，不確定性比較大，等時間近一點再看。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起太平洋高壓逐漸增強西伸，台灣進入夏季型的天氣，今、周五各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，今北部最高溫約在36度左右，東南部因氣流過山「沉降作用」，最高溫更達38度以上。

▼陳伊秀說，目前關島附近是大低壓帶。（圖／氣象局）



吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周三有熱帶系統通過呂宋島附近，進入南海發展；美國（GFS）模式模擬的位置、強度皆有差異，最終亦進入南海才有所發展，但兩模式模擬其對台皆無直接影響；不過，皆會間接增多台灣附近的水氣，熱力不穩定度因此提高，午後對流增強並擴大其影響範圍。

吳德榮進一步分析，周六南來水氣逐漸增多，各地晴朗炎熱、午後山區的局部雷陣雨，有擴及部分平地的機率；周日至下周三南來水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，東半部雲量增多，花東有局部短暫雨的機率。

▼吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，下周一20時有熱帶系統通過呂宋島附近，進入南海（下圖左）；美國模式模擬的位置則在呂宋島東北方，強度略較歐洲模擬強（下圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

