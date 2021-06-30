石門水庫「綠地消失了」！最新對比圖曝光　蓄水率爽破70%

▲石門水庫5月下旬（上圖上）和今天（上圖下）水位對比，原本水位離壩體旁草地還有一大段距離，如今都已淹沒草地。（合成圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）記者陳俊宏／綜合報導

記者陳俊宏／綜合報導

石門水庫蓄水率在29日突破70%大關，今天（30日）上午來到70.9%，蓄水率和水位超越去年同期。而目前水位也淹沒壩體旁的草地了，讓網友直呼超high。

台灣遭遇百年大旱，石門水庫5月30日下午2時，水位一度降至今年最低水位202.89公尺，蓄水率跌到7.66%，蓄水量僅1551萬噸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼石門水庫即時影像。



所幸5月底、6月三波梅雨滯留鋒面，加上連日來的午後雷陣雨，讓石門水庫吃大補丸。根據水利署今上午8時最新資料，水位來到237.56公尺 （滿水位245公尺）、蓄水率70.9%、蓄水量1億4360萬噸，蓄水率和水位也超越去年同期。

而從「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」提供的石門水庫即時影像，就能清楚了解水位到底上升多少，在5月下旬水位最低點時，水位離壩體旁草地還有一大段距離，如今都已淹沒草地了。

▼5/24石門水庫水位離草地很遠。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）

▼6/2石門水庫水位慢慢靠近草地。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）



▼6/9石門水庫水位淹沒部分草地。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）



▼6/14草地面積越來越小。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）



▼6/30石門水庫水位淹沒草地。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）



▼石門水庫最新水位歷線圖。紅色為今年、綠色為去年、藍色為5年。（點圖可放大／翻攝北水局網站）

