全台一年落雷244萬次！　最多閃電前3名縣市揭曉

▲彭啟明公布近3年閃電次數最多縣市前三名。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）表示，原來6月28日是國際閃電安全日。他也分享近三年閃電數量變化，並公布全台前三名最多閃電次數的縣市。

天氣風險指出，根據「台灣全方位閃電監測網」的偵測，他們製作了過去2018年、2019年和2020年的台灣閃電的位置分布圖，比較下來，發現2020年的閃電有幾大特徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險說，2020年閃電發生總數為近3年之最，達到244萬次，較2019年多了86萬次，主要是雲中閃電的數量大幅增加所致；另外，西部閃電多於東部，2020年閃電發生集中在西半部的丘陵及近山平地區域，東半部閃電發生次數明顯偏少，高山地區發生閃電的次數更是較2019年要少。

▼彭啟明呼籲，聽到雷聲請入室內。（圖／資料照／記者姜國輝攝）



而2020年全台最多閃電縣市前三名分別為台南市、嘉義市和嘉義縣；2019年為南投縣、台南市、嘉義縣；2018年為南投縣、高雄市、台南市。

彭啟明表示，要避免閃電的傷害，最直接的做法是聽到雷聲請入室內，不過還是有些特異的雷，會造成很大困擾：

1、世界上最大的一次閃電，2018年10月31日在巴西南部，水平距離709±8公里。

2、單次閃電的最長持續時間是2019年3月4日，在阿根廷北部持續發展的閃電後16.73秒。

3、閃電襲擊最大傷亡：1975年，21人在辛巴威的一間小屋裡擠在一起以求安全時，被一道閃電全部擊斃。

4、間接閃電襲擊：1994年在埃及閃電擊中油罐，導致燃燒的石油淹沒該鎮，造成469人死亡。

▼彭啟明呼籲，聽到雷聲請入室內。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

