快訊／3縣市大雨！苗栗以南防劇烈天氣　颱風容易接近時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示台灣附近有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（29日）清晨對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮提醒，今苗栗以南有不定時降雨，且有「劇烈天氣」及累積「大量降雨」的機率。天氣風險公司總經理彭啟明分析，周四起高壓慢慢增強，轉夏季天氣，7月中上旬應該會非常的熱；7月下旬颱風容易有機會接近，機率會增高一點點。

氣象局表示，今天西南風影響，苗栗以南仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率仍高，其他地區大多為多雲到晴，午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢；中南部高溫在31度左右，北部及東半部約32至34度，花東縱谷一帶仍有36度左右高溫出現的可能，東南部有機會出現焚風。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周三西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，留意中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中南部高溫約31度左右，北部及東半部地區則高溫炎熱，局部地區甚至有36度以上高溫。

氣象局指出，周四、周五西南風稍減弱，各地大多為多雲到晴，水氣明顯減少，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；周六至下周一高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨西南季風持續帶來暖濕且不穩定大氣，迎風面對流發展，伴隨降水回波，苗栗以南兩天以來已有可觀的累積雨量，繼續對苗栗以南水庫有效率的補充儲水。

▼吳德榮說，苗栗以南兩天以來已有可觀的累積雨量，繼續對苗栗以南水庫有效率的補充儲水。（圖／氣象局）





吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今梅雨滯留鋒仍在長江流域以南，太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣暖濕且不穩定，苗栗以南有不定時降雨，且有劇烈天氣及累積大量降雨的機率，應注意防範；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，北部近山區及東半部午後亦有局部雷陣雨的機率，北部平地的機率低。

吳德榮分析，周三西南風漸減弱，迎風面中南部仍有局部短暫陣雨，降雨相對趨緩，背風面的北部、東半部則高溫炎熱，最高溫升至36度左右，東半部山區午後仍有局部降雨的機率；周四太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。

吳德榮進一步分析，周四、周五各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑；周六至下周一水氣略增，各地仍晴朗炎熱、午後山區有局部短暫雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」指出，周四起高壓慢慢西伸增強、降雨趨緩，台灣上空像鍋蓋蓋住一樣，轉夏季天氣，7月中上旬應該會非常的熱，請大家要有心理準備；7月下旬颱風容易有機會接近，機率會增高一點點。