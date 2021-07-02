勞動非運動！防疫做家事活動筋骨引發肌腱炎　視訊診療緩解疼痛

▲聯新運醫中心推出「在家防疫運動」影片。（圖／聯新提供）



記者楊淑媛／桃園報導

趁著防疫在家進行大掃除，陳小姐想藉著做家事活動筋骨，第二天卻肩頸痠痛，右手無法舉起，趕緊預約視訊門診。聯新國際醫院運動醫學科醫師劉又銓透過視訊診療，研判是急性肩部肌腱炎造成劇痛，囑咐陳小姐冰敷和休息，並開立處方止痛抗發炎藥物，可以不必進醫院在藥來速窗口領藥，順利舒緩疼痛不適。

進行視訊診療時，劉又銓醫師詢問陳小姐疼痛部位和受傷原因，再透過手機鏡頭檢視疼痛部位外觀及理學檢查，接著請她做幾個動作，測試關節的活動度，確認動作時疼痛程度等。

檢查後發現，陳小姐因為打掃拉提重物用力過度，再加上長時間維持手臂抬高施力，導致右手肩部肌肉群受傷，造成肩部肌腱發炎引起疼痛。劉又銓醫師透過視訊門診幫陳小姐做處置，提醒後續如狀況未改善，應到醫院做進一步檢查治療。

劉又銓醫師1日表示，急性疼痛發生時如能透過視訊診療，即時獲得專業的醫療諮詢，可避免狀況惡化，減少後遺症及併發症發生機率。至於需要儀器檢測、特殊理學檢查，或是特別依賴「手感」的檢查，雖然視訊門診較難執行，但是經驗豐富的運動醫學專科醫師仍可透過視訊診療，配合簡單的理學動作評估，為病人快速提供適合的治療方案建議。

目前全台防疫三級警戒，民眾在家時間較多，運動量也減少，應注意自己和家人的健康管理。劉又銓醫師表示，整理家務的清潔打掃工作，只能算是勞動或活動，不能當做是運動。另外，不論打掃或運動，都需要暖身且循序漸進，應避免不當施力或錯誤姿勢而受傷。

▶大同「星河銀電鍋」4190元→2980元 一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易