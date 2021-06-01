聯新擴大視訊門診　就醫零接觸！用手機看中醫嘛也通

▲陳宗政主任(中)和聯新國際醫院中醫科團隊醫師。（圖／聯新提供）



記者楊淑媛／桃園報導

聯新國際醫院視訊診療服務再擴大！中醫科即日起，民眾可直接透過手機「健康益友APP」掛號，或專線電話預約視訊診療門診，用手機就可看中醫，可開立內用藥與外敷藥，以及提供衛教諮詢和穴位按摩指導等。診療完畢再至醫院停車場戶外窗口繳費領藥，不需進入醫院，民眾可安心就醫零接觸。

聯新國際醫院中醫科主任陳宗政表示，中醫視訊診療相當適合正在服用中藥治療或調養的病人，包括慢性病的慢性腎病、腦血管疾病、腫瘤病患…等；以及慢性的體質調整，例如三高、調經、不孕、長高、慢性胃病、過敏...等。

▲中醫師透過視訊以望聞問診療方式瞭解病人情況。（圖／聯新提供）

其他急性狀況如感冒、流鼻水、咳嗽、腸胃不適胃痛、腹瀉…等，亦可透過視訊診療諮詢。此外，新冠病人輕症隔離或居家者，也可以視訊看診，中醫師視需要可開立清冠一號，依病況加減方，取藥再由家人代領。

用視訊看中醫要如何幫病人把脈？陳宗政主任指出，中醫看診以「望聞問切」四診合參的方式，以「望」為第一，在診斷時佔極重要地位，至於「把脈」只是中醫「切診」的一環，並非只以「切診」為主要手段。中醫看診會從病人的神情、姿勢、面容面相、呼吸…等，「望」出狀況端倪，再進一步聽病人說話、呼吸、咳嗽…等，以「聞」診方式聽出病情好壞。依據以上資訊和病患主訴來判斷病情，再依此進一步「問」診，詳細詢問病人狀況，最後再以把脈和觸診來應證相關的情形。

陳宗政指出，疫情嚴峻，減少近距離接觸是防疫重點，即使沒有把脈，還是能以四診其它方法來判斷病人的身體狀況。此外，因應視訊診療門診，中醫師無法以針砭灸來進行治療，但是透過開立處方用藥，包括科學中藥、傳統水藥、外敷藥物和貼布等，以及提供衛教活動諮詢和穴位按摩指導等，幫病人獲得適切的醫療協助。

聯新國際醫院國際醫療中心主任吳政哲醫師表示，中醫科加入視訊診療門診陣容，提供民眾就醫另一選擇，讓聯新國際醫院的視訊診療服務更完整。此外，中醫講求「治未病」的預防保健，擅長以中藥調養體質，並且與膳食結合，在疫情期間亦可協助民眾提升正氣，強化抵抗力。

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