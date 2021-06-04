疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

▲國內疫情嚴峻，不少民眾身心蒙受壓力，精神科醫師林博透過視訊門診，幫患者拆掉心理炸彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著國內疫情延燒，不少民眾飽受壓力無處宣洩，聯新國際醫院精神科醫師透過視訊看診，及時救回可能隨時引爆炸彈，林博醫師指出，3日看診時，1名患者聲稱出現幻聽現象還揚言要輕生，當下立即開藥讓患者服用緩解症狀；這次視訊看診猶如拆彈行為，最近已拆除2顆可能隨時引爆心理炸彈，民眾若承受壓力可透過視訊方式讓醫師來緩解患者心理壓力。

聯新國際醫院6月開辦精神科視訊診療門診，民眾預約情況相當踴躍，3日就有12位民眾透過視訊看精神科門診。林博醫師表示，原有憂鬱或精神官能症患者受到疫情影響，情緒變得容易激動，恐懼感增加，症狀開始加劇後之焦慮情況會提高2至3倍。平時約三分之一有精神方面問題民眾根本不願就醫，目前疫情嚴峻更不會到醫院看診，以他最近接到兩位不願到醫院的患者，其情緒已瀕臨崩潰危險邊緣，透過視訊門診方式，讓他可以隔空為患者拆除心理未爆彈。

▲國內疫情嚴峻，部分民眾因而身心承受巨大壓力，聯新國際醫院精神科醫師林博以視訊門診為患者看診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

精神科主任陳修弘提到，全國疫情升級三級警戒，各縣市紛紛改成居家上班或遠距學習，民眾減少戶外活動，導致情緒壓力變大，甚至發生醫療暴力事件。精神科視訊門診可提供民眾不出門，也可以及時獲得醫療協助。透過調整藥物、生活作息、營養均衡、人際互動，幫助患者獲得身心治療。

陳修弘強調，許多家屬擔心小朋友與長輩抵抗力較差，又戴不住口罩，疫情期間到醫院看病也可能不放心，透過視訊看診，患者可直接待在家裡與醫師視訊溝通，再由家人幫忙到醫院戶外窗口繳費領藥，可減少接觸感染風險，還能避免病情惡化；而視訊門診前，會請病人填寫評估量表，上傳至APP，醫師可快速掌握病人狀況；對於沒有病識感患者，家屬可用手機拍病人在家情況，方便醫師藉由語言與觀察肢體動作評估病情，對穩定病人追蹤照護與用藥調整也非常方便。

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