TIFA會談疫苗代工美方「隻字未提」　賴士葆批各自表述「一場空」

▲賴士葆批評TIFA談判是各自表述。（圖／翻攝賴士葆臉書，下同）



記者林銘翰／台北報導

睽違5年的台美TIFA會議在6月30日落幕，國民黨立委賴士葆表示，TIFA談判的結果變成各自表述，我方所期待的協助採購疫苗快點到貨、莫德納疫苗代工的部分完全落空，「結果就像賣牛奶的女孩一樣一場空」。

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）在6月30日透過視訊舉行，行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮表示，會中達成共識，美國政府確保供應鏈，以及與私部門合作的重要性，美方提到盟友就是台灣，雙方擴大半導體、疫苗生產代工、電動車等合作。

對此，賴士葆表示，TIFA談判的結果變成各自表述，我方所期待的協助採購疫苗快點到貨、莫德納疫苗代工的部分完全落空，在美方的新聞稿中隻字未提。

賴士葆認為，或許是國衛院前一天太高調的宣傳，誤導國人以為可能可以談成疫苗代工，連初期3到5億劑的產能都說出來，讓社會充滿一廂情願的期待，結果就像賣牛奶的女孩一樣一場空。

賴士葆說明，美國一向只有國家利益優先，其次才有個人情誼，台灣代工疫苗若不符合美國的國家利益，就沒有在他們的優先考量之內。

賴士葆說，美國在乎的是台灣8月份的公投在即，要求蔡政府要自行排除反美豬的障礙，因為台灣六、七成的主流民意是反對萊豬進口，美國與蔡政府同步，無論如何要壓制反對萊豬的公投，很多專家也都分析，這次TIFA的會談重啟，也是緊緊的扣住8月份的公投。

賴士葆質疑，犧牲全民健康的美國萊豬進口了，台灣得到了什麼，如果是象徵性的重啟TIFA，卻沒有任何實質有利台灣的談判，這樣的代價極端的不對等，因為國人犧牲了健康，付出太沉重、不成比例的代價。

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