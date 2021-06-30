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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TIFA「10大共識」曝光　美方：疫苗、電動車要跟盟友台灣合作

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台美TIFA會議圓滿落幕。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

睽違5年的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議在30日舉行，台美雙方就10大議題達成初步共識。行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮表示，美方在會中提到盟友就是台灣，雙方會擴大半導體、疫苗生產與代工、電動車等供應鏈合作。

根據行政院提供的資訊，台美在本場會議中，共針對農業、醫療器材、勞工、環境、智慧財產權、金融服務、國際合作、供應鏈、貿易便捷化、提升台美雙邊經貿關係等10大議題達成共識。

談判代表、行政院政務委員鄧振中表示，台美終究希望簽署自由貿易協定，會中達成協議，雙方就不同項目成立工作小組，整個年度就相關議題進行討論，台美關係這一年會非常密切，這是這次會議非常重要的成果。

台美TIFA「10大共識」

1. 農業
美方認知我政府在遵守國際規範之努力，雙方同意未來將在TIFA架構下之農業工作小組持續溝通，就彼此關切事項充分交換意見，致力減少貿易障礙，拓展雙方農產品市場。美方認為本次會議討論非常具建設性，有助於雙方未來繼續合作。

2.醫療器材
雙方同意將簡化醫療器材審查文件程序，有利消費者加速取得所需的醫療器材。我方呼籲未來雙方透過合作，逐步以援助、技術分享或授權代工等方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗的供應。

3.勞工
雙方表示尊重國際勞工組織(ILO)對勞工權利保護之規定，並共同致力推動以勞工為中心之貿易政策。

4.環境
確保環境永續發展及探討與貿易相關之氣候變遷議題為雙方共同目標。雙方同意共同致力打擊野生動物走私以及保護海洋哺乳類動物，美方提議雙方建立聯絡窗口。美方讚許我方積極參與WTO漁業補貼談判，盼雙方共同努力，在今年WTO貿易部長會議可達成成果。

5.智慧財產權
美方多次肯定我方對於智慧財產權提供優良保護環境，特別在著作權法修正及打擊數位盜版皆有積極進展。美方亦讚賞台灣持續擴大執法成果，且在營業秘密法相關修法後，為企業營運提供更有效保護。

6.金融服務
鑑於新興科技及電子商務的快速發展，雙方同意就金融機構使用雲端服務進行討論，以促進金融服務業應用新型科技提供更便捷安全之金融服務

7.國際合作
雙方同意在WTO、APEC等國際場域進行更多合作，包括WTO改革、對抗強制技術移轉、處理國營事業不公平貿易及電子商務等議題。

8.供應鏈
美方表示根據百日檢視報告研究顯示，拜登政府透過與盟友及夥伴合作以確保供應鏈韌性，其中強調與私部門及夥伴合作的重要性，包括台灣。我方呼籲建立具韌性及安全供應鏈的重要性，並經由標準制定等方面之合作，擴大包含半導體、疫苗生產與代工及電動車等產業之研發、製造與人才培育能量。

9.貿易便捷化
雙方同意將在WTO架構下共同努力推動必要物資之加速流通及通關程序。我方呼籲在兼顧醫療安全與照顧病患福祉的原則下，就包括疫苗在內的防疫物資採快速取得(Fast Track)方式完成通關，以加速取得防疫物資。

10.提升台美雙邊經貿關係
美方深刻了解我方簽署雙邊貿易協定之原因及決心，並認同透過TIFA會議有助於強化雙邊貿易係，本次會議已為雙方深化經貿關係奠定良好基礎。

行政院強調，美方表示本次會議高度成功（fully succesful），對提升台美經貿關係具有正面影響，且為未來深化雙邊關係奠定良好基礎，雙方未來將強化TIFA架構下各工作小組之密切交往。

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