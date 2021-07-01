陳時中宣布「入境全普篩」　鄉民氣到發抖！痛批已經喊了一整年

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1日）正式宣布，自7月2日起，所有入境旅客皆要在機場進行PCR採檢。消息曝光後，引起許多網友發文痛批，「入境全面普篩喊了一年多，不如一個人昨天喊一次」、「史上最大台的失智列車？」、「執政黨、側翼一起出來道歉吧！」

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▲明起入境加嚴3措施。（圖／指揮中心提供）

陳時中在防疫記者會宣布，「重點高風險國家」旅遊史入境旅客除維持現行專案，另增加10至12天以「家用快篩」採檢1次；其餘入境旅客，入境皆PCR採檢1次，檢疫14天期間，除於12至14天採檢PCR，另增加10至12天以「家用快篩」採檢1次，所有入境旅客，只要檢驗陽性者，均進行病毒基因定序。

對此，有網友在批踢踢八卦板以「入境全面普篩」發文痛批，陳時中部長剛剛宣布，從明天開始，所有入境旅客一律PCR，不限於之前7個國家，等於是入境全面普篩了，各位普篩仔喊了一年多，不如鄭文燦昨天喊一次，「怎麼感覺有點悲哀？」

▲陳時中宣布明入境全面普篩，掀起網友一面倒批評。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

更有網友發文直指，去年新北市長侯友宜就提出入境普篩，結果被罵到翻，聲稱醫療能量會不足、先進國家沒在做入境普篩、不要逆時鐘、不是專業人士不要亂講，忽然今年醫療能量可以負荷了，我們忽然明白我們不是先進國家了，忽然認同不是專業人士了，「連時中都會使用時空背景不同之術了！」

貼文曝光後，引起網友紛紛留言，「CDC自打嘴，自己變成普篩仔了」、「側翼開始急轉彎」、「反篩仔裝死中」、「執政黨、側翼一起出來道歉吧」、「協尋反篩仔」、「原來全都是普篩仔」、「史上最大台的失智列車？」、「當初覺青側翼怎麼酸普篩的? 」。

▲陳時中宣布明入境全面普篩，掀起網友一面倒批評。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

事實上，桃園市長鄭文燦昨（30日）確實有向中央喊話，建議於機場設置快速PCR檢測設備來建立防火牆，要求指揮中心、交通部審慎思考在國門的第一線建立篩檢機制，避免傳播力更強的病毒進入社區。