LIVE／712全國降級或微解封？　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。莫德納疫苗陸續完成檢驗封緘，今起擴大施打，開放接種開放第一類到第八類對象接種，詳情有待記者會進一步說明。另外，國人相當期盼7/12降級或微解封，屏東Delta相關群聚、高雄鳳山某大樓染疫事件以及彰化喬友大樓的檢疫旅館失火造成4人死亡，預料也是關注焦點。

▲彰化喬友大樓的檢疫旅館失火。（圖／記者李忠憲攝）

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今莫德納開放第一類至第八類對象接種，第一階段預計分配各地方政府衛生局約106萬劑，分兩梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，預計於7月1日陸續配達，第二梯次配送約41.8萬劑，預計7/8陸續配達。

而彰化市地標15層樓「喬友大樓」昨日晚間7點48分發生火警，因7、8、9樓改建為防疫旅館，導致31人受困，最後造成4死20傷的慘劇，其中更有一位消防員殉職在房號9627內的浴缸。目前住客和員工共31人全數脫困送醫或轉到其他防疫旅館。

另外，屏東Delta變異株群聚擴大為15人，指揮中心昨日公布新增一例案14905為指標個案司機共餐者，該案先前一採陰性，出現症狀之後二採陽性，屬於居家隔離檢驗出來。高雄鳳山一棟大樓則傳出2戶共5人確診，其分屬不同樓層彼此也不相識，經衛生局認定感染源應該在電梯中。

為了防堵變異病毒，外界一直質疑為何不入境全面PCR篩檢，今日傳出桃園機場下午召集移民署、航警局、疾管署等單位進行討論，如果相關措施沒問題，預計明日開始實施入境旅客全面PCR篩檢。對此，桃園機場表示，相關訊息或實施時間以指揮中心公布為準。

全國三級警戒持續至7月12日，有鑑於目前疫情已獲得控制，國人相當期盼解封或微解封。對此，行政院發言人羅秉成上午於院會後記者會表示，此階段仍依指揮中心判斷，目前沒有規劃解封或微解封，若各部會有需求可提出專案申請，由指揮中心決定。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）