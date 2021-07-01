傳入境旅客明起全面PCR篩檢　桃機：依指揮中心公布為準

▲傳出明天起桃園機場入境旅客將全面PCR篩檢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今傳出自明（2）日起實施入境旅客全面PCR篩檢，對此，桃園機場表示，相關訊息或實施時間以指揮中心公布為準。事實上，桃機自去年7月就在第一、第二航廈設置貨櫃採檢屋，2處旅客受檢區各有5間採檢室，總共10間，由於目前只針對入境有症狀旅客進行採檢，屆時是否能消化大量入境旅客成問題。

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▲為提升國門疫情採檢能量並保障工作人員，桃園機場設置戶外貨櫃採檢屋設備。（圖／桃機提供）

入境旅客是否全面篩檢一直以來各方意見不斷，今傳出自明天起，桃園機場入境旅客將進行全面PCR篩檢。桃機對此表示，相關事宜都由指揮中心公布為主。現行桃機的貨櫃採檢屋共有2座，分別設置在第一、二航廈，一個貨櫃屋有5個採檢口，但目前只針對入境有症狀旅客進行採檢，桃機坦言，現在每日採檢的人數並不多。

若未來真的要實施入境旅客全面篩檢，桃機2航廈僅10個採檢口是否能消化大批來台旅客也是一大問題。

▲全新設置的兩座40呎貨櫃採檢屋分別設置在機場第一及第二航廈路緣。（圖／桃機提供）

全新設置的兩座40呎貨櫃採檢屋分別設置在機場第一及第二航廈路緣，為了防疫採檢任務需求，特別量身打造採檢設備，內部將工作人員及受檢旅客的空間完全隔離，不但有各自獨立空調系統，也阻絕採檢人員與旅客肢體接觸的可能，避免感染風險。

旅客受檢區規劃5間採檢室，視需要可同時多名採檢，採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。