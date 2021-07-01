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簡舒培爆市府高層早知道　黃珊珊：收到好心肝想當合約診所的請託

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

好心肝診所違規施打新冠疫苗，因此將北市衛生局科長、股長、專員送考績會檢討，衛生局長黃世傑另行檢討；不過台北市議員簡舒培1日爆料，自己手中握有證據，可以證明台北市長柯文哲高層事前知道好心肝特權疫苗。對此，台北市副市長黃珊珊表示，有收到成為合約診所的請託，但她沒轉給衛生局同仁。

簡舒培1日於臉書指出，自己握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁，而自己所謂的市府高層，指的就是市府11樓的市長跟副市長室。

簡舒培提出3個問題，第一，衛生局發給好心肝診所疫苗，市府11樓高層是否事先知情？第二，11樓的市府高層和好心肝的董事長許金川是否有直接聯繫管道？第三，11樓的市府高層，是否跳過黃世傑，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？

針對簡舒培的爆料，黃珊珊7月1日上午11時左右抵達濱江市場視察，她於受訪時表示，這件事情很單純，就是好心肝曾經反映想當疫苗合約診所，時間大約在6月初時，對方也有透過朋友傳訊給她，而自己的回覆是「歡迎大家當合約診所，但目前還沒發疫苗到診所打，只有發到醫院，所以我的態度就是歡迎大家以後來當。」

黃珊珊說，後來6月8日出狀況，她才驚覺到好心肝之前有來反映此事，但「我本人從沒有反映給衛生局任何一個同仁！」因為那時候沒分配任何疫苗給診所，「我們有接到他們（好心肝）希望成為合約診所的請求，也說歡迎大家。」至於疫苗，他們完全不知道衛生局同仁有給100瓶。

黃珊珊強調，好心肝之前有透過人給予聯繫方法，當時他們回覆是「歡迎大家當合約診所」，目前政風處都已經調查完畢，為什麼會發給好心肝疫苗，已經釐清清楚了，且檢調也在調查中，若接到議會請託或民眾請託，「就是到我這裡而已，沒有轉出去，也更不可能要求同仁做違反當時規定的事情。」

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