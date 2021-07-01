搶入手！小米手環6今早秒殺飆買氣　電商通路「預購、現貨」資訊一次看

▲小米手環6在台正式開賣，首日掀起熱烈搶購潮。（圖／小米提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情讓民眾更關注自身健康，帶動具備血氧偵測功能的智慧穿戴裝置銷量激增，今（7/1）在台正式開賣的小米手環6，因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，詢問度與關注度較上一代高出近3成，其中5大電商通路搶先祭出早鳥預購買一送一，活動開跑後迅速秒殺。除了配合官方開放預購，部分平台則有現貨供應，以下整理相關優惠訊息。

小米手環6原訂7/1開賣，但官方突然緊急宣布調整採預購方式進行，並在小米商城、PChome 24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物與燦坤3C線上購物5大指定通路分別祭出兩波預購活動，上午9時30分先推「買一送一」早鳥限量預購，定價1,095元，等於每條只要不到550元，每人限購一組，活動開跑後，掀起搶購熱潮，下單速度快到一分鐘內通通秒殺。

▲限量預購小米手環6買一送一，活動開跑後火速秒殺。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

第二波正式預購於上午10時準時開放，除了PChome 24h購物小米旗艦館、燦坤3C線上購物已銷售一空，其他電商平台以及法雅客網路商店、全國Digital City線上購物仍可預購，售價與官方同步為1,095元，預計7月底前陸續出貨。

配合官方同步開賣的還有蝦皮商城小米官方旗艦店，主要推出「買手環抽新機活動」，9時30分開賣後於首小時下單，加碼每10分鐘就抽出一台Redmi Note 10S免費送，總共抽出6台，前300名下單者再送小米手環6專屬腕帶。活動頁面商品原顯示貨量共計3,300件，才開賣15分鐘即售出1千多件飆出買氣，而截至中午12點，還有1,562件可購買。

▲蝦皮商城小米官方旗艦店推出買小米手環6抽新機活動。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲東森購物網現貨開賣小米手環6。（圖／翻攝自東森購物網）

不想等預購的話，以下4大電商平台有現貨直接開賣，再享優惠，東森購物網主打買小米手環6再送保護貼（兩入），優惠價1,199元；Yahoo購物中心7月推出智慧穿戴裝置限時促銷，小米手環6活動折後1,199元；momo購物網下單就送限量錶帶；樂天市場有領券現折優惠，例如站上「DA量販店」全館消費滿899領券折80元，買小米6、錶帶、保護貼只要1,189元。

實體門市方面，今在全台3間小米之家與21間小米專賣店，每間店前10名預購小米手環6的消費者，以及全國電子全台Digital City店與全國電子文心秀泰店前3位預購小米手環6的消費者，只要出示家中樂齡族（60歲以上，不限本人）證件1張，出貨時將免費再贈送1條小米手環6。