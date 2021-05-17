人潮搶物資！全聯收銀妹「累到哭了」　休假也得支援：看不到盡頭

▲原PO妹妹在全聯上班，已經累到哭了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《瘋搶物資！結帳「排到店門口」 全聯員工崩潰：別再問貨到了沒》，就有另一位女網友也忍不住大批搶購亂象，「又不是世界末日，搶了，能吃一輩子嗎？」會這麼說，則是因為在全聯上班的妹妹上到累哭了，「已經站了很多天收銀，完全看不到盡頭！」讓她超心疼，也希望大家不要再搶物資了。

「完全搞不懂！搶什麼物資？又不是世界末日！搶了，能吃一輩子嗎？」這位女網友在《爆怨2公社》貼文，說妹妹在全聯上班，已經累到哭出來，甚至本來排休假的日子，還被叫去支援，已經站了很多天收銀，每天都是滿滿的人龍在排隊搶物資結帳，完全看不到盡頭。

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這讓她超心疼，「真是夠了」、「拜託！不要搶物資了，台灣沒有缺任何物資，不會餓死的！」也在留言處質疑「我不懂，難道這樣一起搶、一起排隊結帳，就沒有感染風險嗎？」

貼文也釣出心累的同業「我在全聯物流廠上班，你妹怎麼崩潰，我就怎麼崩潰」、「賣場補推車補到想哭的人，絕對同意你~~拜託不要再搶了」、「這裡是剛下班的全聯人，上班補貨補到死，下班之後想吃的東西還全都買不到QQQQQQ！」

其他網友則是紛紛留言，「我也不明白大家在恐慌什麼，沒有說不能去菜市場啊」、「真的是請支援收銀」、「疫情緩和下來後沒感染……結果吃泡麵吃到高血壓」、「其實我也到了差不多該補充一組（5包）泡麵的時候了～但看那麼多人～想想還是算了」、「搶購文一直po，會讓人心惶惶。」