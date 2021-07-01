防疫視訊交接　台南華平所長交接布達儀式直播觀禮

▲台南市警四分局華平派出所長交接布達典禮，採視訊直播方式進行，防疫與警政交接無縫接軌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局7月1日上午舉行華平派出所卸、新任所長布達交接典禮，因應新冠肺炎疫情持續延燒，布達儀式首創以線上直播方式進行，由四分局長甘炎民親自主持。

四分局長甘炎民表示，新冠肺炎疫情全球持續延燒，近日更傳出多起本土感染案例，配合中央流行疫情指揮中心的相關防疫規範，避免群聚風險，特別將布達儀式化繁為簡，首創以分局「安平警好讚」臉書粉絲團線上直播方式，全程轉播布達過程，更邀請地方重要士紳、協勤民力及轄區里民一同上線觀禮，讓在人事異動上的警政工作與任務能無縫接軌，持續為治安、交通與為民服務等工作而努力，期能帶領基層要有責任感，帶動治安成果讓基層有榮譽感，更讓轄區民眾有安全感。

新任華平派出所所長施少迪曾歷任台中市警局，從事督察與行政等工作並擔任過副所長、所長等職務，外勤經驗豐富，因意願返鄉台南打拼而調任台南市警玉井分局服務，資歷相當完整且工作認真負責，此次獲拔擢為第四分局華平派出所所長一職，便是希望藉由他的長才與過去外縣市經歷，能為轄區治安及交通盡一份心力，更帶領好員警同仁展現應有能量讓基層與民眾有感。

甘炎民分局長於布達典禮上，除讚許原任所長林兼廣於任內積極勤勉、勇於任事外，也期勉新任所長施少迪能延續優良警風，繼續帶領所屬同仁，共同為維護轄區治安努力，確保人民生命財產安全，善盡警察職責。

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