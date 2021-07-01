陳其邁挨罵蠻橫掀牌逆轉！名醫揭4關鍵讚爆：應列防疫實戰教科書

▲高雄市政府30日防疫記者會，公布鳳山大樓清零計畫 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

6月29日高雄市鳳山一棟大樓出現陽性個案，市府立刻啟動清零計畫，將所有住戶篩檢完之後送往檢疫旅館，但是此舉被罵爆了，不過就在隔天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實這棟大樓有3個確診個案，讓風向立刻大轉，網友一片讚爆，就連醫界也稱讚「鳳山大樓」應該成為防疫危機實戰策略教課書。

國內知名醫師蔡秀男在臉書發文，表示「鳳山大樓群聚緊急篩檢隔離清消案」，非常精彩，應該會被寫入「台灣新冠肺炎社區防疫危機實戰策略教案」！理由分別是個案特殊性、疫調敏銳度、防疫行動力以及衛政關懷力。

蔡秀男強調「緊急危機，要有霹靂行動」，因為專業防疫行動，實屬必要且適當，防疫公益目的是為了保護更多高雄市民生命，居民的自由與權益犧牲似乎也不得不然，我們要特別感恩這些住戶，更不能污名化他們。防疫公共衛生行政，符合法規與比例原則，內行看門道，這應該是緊湊又精彩的一場歷史性戰疫。如果不這樣，攔截失敗，萬一傳播出去，一個月之內，高雄市就會像北部，成千上萬染疫，甚至重症死亡頻傳，所有醫院也都會塞爆啊！

▲高雄市政府30日防疫記者會，公布鳳山大樓清零計畫 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府30日防疫記者會，公布鳳山大樓清零計畫 。（圖／高雄市政府提供）

他同時也讚嘆「疫調人員的敏銳度相當強」，因為有疫調人員發現仁武群聚個案有2例是住在這棟大樓當中之外，也及時發現同棟大樓另外一名發病確診，「行動當天，發現兩位家人有症狀，送醫採檢，今天早上確診。及時救了兩位老人家，免於惡化到重症，已收治入院以單株抗體積極治療中」，成功攔截了「家庭傳染」與「社區傳播鏈」！

另外快速篩檢、清零，另外關懷被隔離的住戶，包括毛小孩，讓市民看到全程的防疫作為是十分安心。同時還有耕心療癒診所院長林耕新也發文力挺陳其邁：「該封就封，該隔就隔」，防疫不容許僥倖，寧可多做而且要多做很多。



女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

鳳山某大樓住戶全移檢疫旅館 律師問憑什麼？高雄市搬出法條

快訊／鳳山某大樓5人確診 2戶不同樓層「感染途徑曝」

獨／女賊白天闖美濃民宅偷1萬8 印尼女移工痛哭：我弟等錢辦婚禮

獨／高雄發大財！滿街飄千元鈔 警「數到抽筋」狂噴：阿娘喂

屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女 女業務嚇到空掉

肯定高雄防疫南漂！無罩搭車遭通緝身分曝 桃園男哀求：別送回去

監視畫面曝！白車男凌晨丟「手榴彈」鞭炮 情侶嚇壞：狂噴煙

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中 8個月前才喝花酒

妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末 3度回診未篩檢

快訊／義大醫院2度幫藍營前立委「特權」接種 高市衛生局說話了

快訊／單挑陳其邁！真試試看「特權打疫苗」 張顯耀電話一接就掛

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗 陳其邁「深夜有動作了」