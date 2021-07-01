疫情紓困　犯保「物資箱」採購馨生人、更生人商品

▲新北分同仁致贈防疫物質箱給馨生人家屬 。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

犯罪被害人保護協會配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，對於具有馨生人或更生人身分，且從事自營產（商）品經營，因為疫情造成營收減少、經營困難者，犯保協會向其採購包裝米、古早味狗母魚酥、樹番茄飲及茶葉等自營商品共 1千零11 份，採購金額為 31 萬 460 元，透過優先採購的方式， 紓解馨生人或更生人商家在疫情期間營收減少的影響。

犯保協會另對於家中經濟受到影響的重傷馨生人家庭，特別關懷瞭解其物資需求， 其中多數對於米、肉鬆類等民生物資，以及尿布、口罩等衛生及防疫用品有相當需求，犯保協會以「向馨生人或更生人採購商品」及「致贈物資給馨生人」方式，再加上採購衛生及防疫用品，每戶提供約1500元的「疫路相伴」物資箱，犯保協會所屬各分會已於6月28日起陸續將物資送達馨生人家庭 288戶計988人，共計43萬元。

犯罪被害人保護協會以愛與溫暖，持續推動犯罪被害保護業務，透過這些紓困措施，陪伴馨生人度過疫情關卡、紓困振興。想一同共襄盛舉採購馨生商品，都可撥打犯罪被害人保護協會全國免付費服務專線 0800-005-850詢問。

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