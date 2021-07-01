確診案例維持雙位數！專家提「2關鍵」：7／12降級解封有望

▲現在餐廳、飯店業者持續提供外帶服務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情逐漸趨緩，台北市也率先微解封，有條件開放一些夜市攤商營業。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，7/12降級指引在研議中，針對餐廳是否恢復內用，若能步步到位，就會考慮有限度開放。對此，專家也直言，每天確診持續「維持雙位數」和部分區域「群聚感染沒持續擴大」，7/12降級解封，有條件開放的機率很高。

全國三級警戒再度延長至7/12，各行業均受衝擊。台北市市長柯文哲宣布，北市夜市將分成兩個部分陸續恢復營業，建議先開放四分之一攤商並禁止內用；熱區南萬華地區的市場、夜市欲解封，要跟衛生局市場處申請。

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但由於民眾也期盼7/12能漸漸恢復正常，針對餐飲業內用，陳時昨中強調，前提是疫情有控制，符合指引有信心就會開放，現在指引會請經濟部等相關單位，在可行跟符合防疫需要去研議要怎麼做，怎麼建立標章跟核可監督，還有後續檢查跟管理，若步步都能到位，就會考慮有限度開放的可能性。

台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民也表示，畢竟三級警戒對經濟影響較大，而且已經超過一個月，很多人應該都被關到不耐煩了，再持續關下去，就可能出現防疫疲乏，如果疫情相關數字能維持雙位數，群聚沒有再持續暴增，部分解封的機會應該是很高。

而在相關規劃，黃立民也建議，餐廳可以採用隔板和梅花座，內容人數做限制，現在大家應該也清楚，沒辦法去追求疫情零確診，所以個人防護還是要做好，未來疫情逐漸趨緩，慢慢逐步解封，當然也要配合疫苗施打，才能維持防疫。

▲▼北市夜市率先「微解封」。（圖／記者周宸亘攝）