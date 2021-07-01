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爭鮮小編問「吃不到OO壽司最崩潰？」留言卻刷一排：想念壽司郎

▲日本料理,生魚片,握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友們希望能快點解封，吃到新鮮壽司。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

疫情三級警戒延長至7月12日衝擊餐飲業，爭鮮壽司的小編在臉書粉專上發文，「三級再延長至7/12，最崩潰的是吃不到XX壽司？」沒想到留言出現許多網友狂喊，想念藏壽司、壽司郎，就是沒有看到爭鮮壽司，還有網友說「抱歉，爭鮮不是壽司，是白飯上有一片魚肉」，搞笑留言笑翻許多人。

連鎖壽司店爭鮮29日在粉專發文，「三級再延長至7/12，最崩潰的是吃不到XX壽司？」原以為網友會刷一排留言，想念爭鮮壽司，沒想到竟然都是別家的壽司店，「不要問，你們會傷心」、「謝謝爭鮮，我是來看那家壽司好吃的」、「小編是藏壽司或同業安插的嗎？出這題目根本是打臉自己的品牌」、「藏壽司、壽司郎：感謝爭鮮小編作球，這個好意我們收到了！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爭鮮）

▲▼ 網友們想念的都是別家的壽司店。（圖／翻攝自Facebook／爭鮮）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爭鮮）

不少網友抱怨，「握壽司的魚肉和飯要黏在一起才叫握壽司，爭鮮的沒有，每次都分開，論排名應該不在候選名單裡」、「你們家超小氣，尖峰時段不給點但又不做鮭魚，之前的海膽故意不放在菜單裏，後來乾脆取消，干貝也縮水變成一貫，有夠沒意思」、「生魚片比衛生棉還輕薄，海苔又軟又爛，連白飯都只有拇指大小」。

但也有人幫補血，「我來安慰一下小編，你們家的鮭魚壽司還是我們平民一家挺喜歡的，尤其炙燒的焦糖鮭魚是我們的心頭好，孩子們也會想念玉米壽司。加油啊」、「我也喜歡炙燒的焦糖鮭魚」、「懷念搭晚班高鐵的爭鮮時間」。

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