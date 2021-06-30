有進步了！圖表王整理指揮中心「6月遲到表現」：平均早到2mins

▲指揮中心每天下午2點都會開疫情記者會。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土新冠疫情爆發後，大眾又開始每天鎖定中央流行疫情指揮中心下午2點的記者會，但有時候準時打開直播，卻發現指揮中心還沒出現，頻頻抱怨常態遲到。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，整理指揮中心6月的出席表現「6月比5月平均早到2分鐘，只遲到3.8分」，吸引其他人一陣熱論。

本站月初報導《圖表王4ni？網製「指揮中心遲到表」 被笑虧：沒校正回歸》，有鄉民曾製作「指揮中心5月遲到表現圖表」，表示整月均值遲到5.8分，因此建議下午2點5分再收看即可，讓不少網友笑虧「根本是圖表王」。

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這位圖表王30日則是再度發文爆卦「疫情指揮中心遲到表現圖表（6月）」，文中附上一張圖表，只見他列出6月每天遲到時間，還紀錄遲到最大值、最小值，以及本月遲到平均時間、5月遲到平均時間。結論的部分則下了一句「雖然沒準時過，但6月比5月平均早到2分鐘，提升到只遲到3.8分，進步幅度很大，這邊我們還是要給予勉勵。」

▲原PO整理「疫情指揮中心遲到表現圖表（6月）」。（圖／翻攝自PTT）

文中他則補充5點，「1.人員全數坐下為到齊時間」、「2.最大值遲到9分 最小值遲到1分」、「3.均值遲到3.8」、「4.結果 : 6月比5月平均早到2分鐘，只遲到3.8分」、「5.建議 : 以後如果怕浪費時間可以在遲到均值時間收看（建議14:03）」。

圖表王再度出手，讓不少人直笑，「有進步，先給推」、「建議收看時間XDDDD」、「每八天有一個大遲到週期耶」、「你統計系？推」、「應該不會校正回歸吧」、「原po真優秀，到時被抓去做圖表XDD」、「統計的重要性。」也有網友表示，「認真說，網路直播會延遲，有時會超過1分鐘」、「每八天有一個大遲到週期耶」、「報數好像都約2:08附近才知道？」