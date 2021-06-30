教練到健身房備課竟遭罰　蔣萬安抱不平...指揮中心回應了

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者杜冠霖／台北報導

日前台南傳出有健身教練到健身房準備線上課程，被市府依違反防疫規定開罰，對此，國民黨立委蔣萬安表示，現行防疫規定對企業辦公也沒有這種嚴格的限制，「這樣的做法並不合理，好像是在變相懲罰業者。」

三級警戒發佈以後，配合防疫規定，所有健身房都暫停對外營業，不過日前發生健身教練到健身房備課挨罰事件，蔣萬安表示，有許多業者聽到台南有同業受罰後相當緊張，他們為了配合防疫都改成線上課程，設備也買了，「如果連基本的維生權利都被剝奪，那生活該怎麼過下去？」

蔣萬安指出，為此他詢問指揮中心相關規定，得到的回覆是，「相關規定目的是在避免增加群聚風險，業者若採取線上教學且沒有進行其他聚會活動，並未違反警戒規定。」

蔣萬安指出，防疫是場持久戰，民眾透過線上課程持續運動，身心能獲得平衡，保持健康，而健身房的工作人員、教練也可以維持生計減低疫情衝擊，「這樣的方式，鼓勵都來不及了，怎麼會是禁止，甚至要處罰！」

對於遠距健身教學相關規定，蔣萬安呼籲，疫情改變了民眾的生活習慣，政府應把握機會鼓勵業者提供品質良好的線上課程，「數位轉型」會是後疫情時代的長久生存之道。

對於相關規定，指揮中心副指揮官陳宗彥回應，健身中心現在有兩種樣態，做線上教學這是這個產業的特性，線上直播沒有影響到他人，也符合在三級警戒的規範，教練就是健身房的員工，至於自主訓練就是維持社交距離，等於像是在辦公室維持距離，以及落實消毒原則。

▼蔣萬安解釋健身教練線上授課規定。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

