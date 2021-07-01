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彰化旅館惡火4死！他去年「留3警告」沒人理：最擔心的發生了

▲▼喬友大樓火警。（圖／記者李忠憲攝）

▲喬友大樓發生火警。（圖／記者李忠憲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館深夜大火，釀4死18傷慘劇。事實上，「消防達人」林金宏去年就發現類似問題，商家、醫院在疫情期間，為了人流管制封閉出口，造成疏散障礙，對此他也點出必要的思考面向，才能進一步計畫出調整因應方案。

林金宏稍早在臉書感嘆，「昨晚彰化防疫旅館的大樓發生火災，造成嚴重傷亡，我一直很擔心的情況發生了。」

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其實早在去年，他就針對醫療院所在防疫期間發生火災，提出該如何做出必要的調整因應，「今年，我去調查了一個防疫旅館的小火災，更發現為了管制人流，就會封閉出口，造成疏散障礙。」

▲▼喬友大樓火警。（圖／記者李忠憲攝）

▲一位消防弟兄失去生命跡象，同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

林金宏指出，「為了不要出現防疫破口，顧客要不要戴口罩疏散、疏散後要不要在現場劃設集中管理地點、要如何管制、消防救災人員又該如何進入救災、救災結束後要不要除污......，我想了很多問題，也請教過消防局配套措施、石富元醫師、研究過國外防疫醫院的火災、跟榮總討論過實務執行上的困境。」

他直言，在防疫期間發生火災，需要的是一套全新的因應措施，尤其是業者的初期應變，加上分流管制上班、應變人員變少，發現火災的速度可能變慢，過去的訓練一定不適用當前防疫的狀況，「但每當我提出這些看法時，總是得到這樣的回覆：我們現在光防疫增加的工作，就已經忙得不可開交，根本沒有多餘的心力，去辦理全新的火災應變訓練。」

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲深夜惡火奪走4條人命，分別為1名消防員、3名房客。（圖／記者唐詠絮攝）

至於面對這樣的情況，該如何應變？以下有3個思考點：

1.首先要思考，評估留存的出入口是否足夠疏散大量人潮，如果出口不夠，那就要設法在火災時立即開門。

林金宏進一步舉例道，必須讓應變人員知道鑰匙在哪裡，訓練如何移開封鎖物，並訓練他們在拿鑰匙之後，還能在最短時間到達出入口，以免發生人員堵在出入口，或往回跑造成人流亂竄。

2.如果現留存的出入口已足夠疏散人潮，林金宏建議，可考慮公告目前門禁的情形，並張貼於明顯之處所。

3.最後要思考，當大量人群疏散後，要不要先集中管理。尤其是有收容已經確診的案例的醫療院所，更應思考在火災緊急疏散之後的防疫作為。林金宏強調，「其實火災跟病毒感染是兩個不一樣的災害，這兩種沒有因果關係的災害同時發生，這才是最需要思考的複合式災害」。

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