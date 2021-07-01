三廠商改裝宜蘭5救護車　氣密技術降低警消染疫風險

▲「大蘋果小太陽」、上億科技及超群壓克力等3家業，讓宜蘭5救護車氣密上身，免警消救護染疫。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭警消救護免疫加一級，「大蘋果小太陽」活力平台募資、上億科技公司及超群壓克力公司共同捐資，將宜蘭縣政府消防局五輛救護車加裝「氣密空間」保護消防人員免於染疫。

宜蘭消防局表示，近日Delta印度變種病毒已在國內產生傳播鍊，因應變種病毒的超強傳染力及染疫後的高重症率，消防同仁需穿著全套防護裝備執行確診或疑似患者的救護運送勤務，並於勤務結束後執行消毒作業。但時序進入夏季天氣炎熱高溫，穿著全套防護裝備極其悶熱不適，於執行勤務後，車內裝備器材清潔消毒及再次貼上膠膜隔離相當耗時費力。

有鑑於此，「大蘋果小太陽」活力平台、上億科技公司及超群壓克力公司特捐贈壓克力板改裝專責救護車，大幅降低消防救護人員染疫的風險，守護第一線防疫人員執行勤務的安全。

這三家廠商皆於台中市，其中「大蘋果小太陽」為一公益平台，8年前由陳圓圓所創建，其中大蘋果代表長輩，希望他們平安健康；小太陽象徵孩子，有如太陽般充滿活力。陳圓圓表示，最初的服務對象為偏鄉的老人與小孩，後來因緣際會認識消防隊的朋友，近年來多次捐贈偏鄉消防隊車輛、器材與物資，這次疫情則是推動防疫救護車的改裝。

上億科技公司及超群壓克力公司為台中市知名壓克力製品加工公司，近年更引進雷射雕刻及3D列印技術，上億科技公司負責人楊冠威曾任義消並對醫護工作充滿熱情，因體認疫情嚴峻加上變種病毒傳染力驚人，遂研發利用壓克力板改裝專責救護車內的醫療艙，進行空間分艙，讓輕症的確診患者可以乘坐於獨立艙內並保持自然通風，而消防救護人員於駕駛艙內開啟空調保持正壓通風，人員皆分艙分流。

消防局長徐松奕表示，感謝這3家公司的捐贈，將宜蘭專責救護車改裝成「空間分艙，人員分流」，取代傳統的一次性貼膜，增加氣密性也更加環保。而改裝專責救護車5台，讓救護人員多一層保護並可減輕專責救護車消毒工作，共同為守護宜蘭縣民而努力。

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