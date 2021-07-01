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台大醫揭「指揮中心未公布數據」！見1數字喊：7／12降三級很有機會

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／採訪報導

近日國內本土疫情看似趨緩，每日確診數下降，北市也率先宣布微解封，指揮官陳時中也透露目前在訂定降級指引，對於7/12究竟能否降三級國人相當關心。前台大感染科醫師林氏璧今（1）日在臉書公布「指揮中心沒有公布的數據」，對於7月中是否降級，他樂觀看待表示「很有機會」，但仍希望大家提高警覺，保持信心打完下半場。

前台大感染科醫師林氏璧今早在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文：「台灣PCR陽性率從5%壓到了0.1%，我們下半場的第一次段考其實考得不錯。」透露曾與醫療應變組副組長羅一鈞討論許久，「他說指揮中心一直有做內參，但都沒有公布」，可以理解不想公布的理由，其一為之前有效正回歸之亂，深怕數字不準確；二來則是擔心大家太快放鬆，防疫力道變小，還是希望大家持續努力，將確診數壓到最低。

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台大醫揭「指揮中心未公布數據」！有信心喊：7／12降三級很有機會。（圖／截自林氏璧醫師粉專）

▲台灣PCR陽性率一路下滑，醫師對於7/12降三級相當有信心。（圖／截自林氏璧醫師粉專）

林氏璧說，近日羅副授權讓他公布該數據，羅也在自己的臉書寫下「從5%到0.1%；從61萬到218萬。」林解釋，PCR陽性率高可能原因為檢驗做得不夠多（分母太少），或是案例數爆多（分子變多）。而美國建議在數字大於5%時要小心是檢驗做得不夠多，或是案例的確有增加；當小於5%時，也許可考慮較鬆綁公衛控制措施。

PO文中可見單日PCR陽性率數字一路下滑，林氏璧解釋，台灣這波本土疫情尖峰為單日PCR陽性率破5%然後下降，在三級警戒2週後已經降到2%以下，到6/24已經降到0.1%，每驗1千名僅有1例陽性。羅副抓了34天共新增157萬次PCR檢驗，平均每日做4.6萬件，部長陳時中近日記者會也提到現在一日PCR量能最高可到10幾萬。

林氏璧接著說，雖然面對的是Alpha英國變種病毒，國人靠著第三級警戒及「躲在家」的努力，的確將這一波順利壓下來，應該替自己拍拍手。此外，台灣檢驗量能也有所提升，沒有明顯遇到去年各國第一波疫情時，都遇到的嚴重檢驗量能不足的問題。

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲醫師樂觀看待，7/12降三級很有機會，但仍呼籲大家不要鬆懈。（示意圖／記者劉亮亨攝）

「如同我之前說過的，我們沒有一敗塗地。」林氏璧樂觀地說，台灣本土疫情下半場的戰役雖然有點立足未穩，但事實上並沒有這麼差，他希望大家保持信心，下半場的重點在於疫苗施打覆蓋率，要努力衝高，為第二次段考做準備。

最後，林氏璧也呼籲大家別鬆懈，也希望屏東正面臨Delta變異株可以獲得控制，「我們再一起努力一下，看到7/12前，能把案例壓到多少吧！大家加油！」他也向《ETtoday新聞雲》記者透露，7/12降三級的可能性非常高，但不可鬆懈要繼續努力。

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