疫苗恐慌症！台短短1個多月覆蓋率飆到8%　醫估這時間：可超過20%

▲全民大規模接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（1日）表示，他保守估計在8月底前，台灣至少接種一劑的疫苗覆蓋率可以超過20%，若購買疫苗到貨量更多、公費接種資格向下開放類別更快，覆蓋率甚至可以達到25%以上，有望超過目前仍未被疫情肆虐過的紐西蘭。

「成也防疫，敗也防疫？」謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書發文，分享世界較先進國家的疫苗覆蓋率。他說，可以發現一個趨勢，疫苗覆蓋率較低的國家，大多都是之前邊境防疫成功的國家，像是越南、台灣、紐西蘭、澳洲；疫苗覆蓋率較高的國家，大多是去年疫情初期死傷慘重的國家，像是英國、歐盟國家、美國。

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謝宗學指出，歐美新冠肺炎疫苗上市的時間最早從去年12月開始，到現在上市最久的歐美疫苗真正施打在一般大眾的時間不超過7個月，說真的，在台灣沒有疫情的時候，「連我也不太想接種這些上市不久、三期臨床試驗沒有全部完成的新疫苗。」

▲▼謝宗學表示，想要恢復正常生活，接種疫苗是利大於弊的解決之道。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）

謝宗學說，流感疫苗發展超過80年有時還是會出現預期之外的副作用，更何況這些因應疫情爆發，快速趕工研發的新疫苗？在沒有疫情爆發的國家疫苗接種速率緩慢其實是人之常情，在疫情曾經大爆發、封城造成鉅額經濟損失、大量生命被病毒奪走的國家，相對上國家採購疫苗政策的積極度、人民接種新疫苗的意願才會較高。

謝宗學寫道，紐西蘭一直是世界防疫超級模範生，即使到現在，仍未爆發大規模社區疫情，疫苗覆蓋率牛步上升，目前仍不到20%，是唯一美中不足之處；台灣也有類似的問題，前期防疫太好導致疫苗採購政策不積極，人民接種意願不高，5月爆發社區疫情初期，台灣疫苗覆蓋率不到1%，在真實體會到新冠肺炎的恐怖後，疫苗接種意願從原本的觀望變成渴求，演變到最後疫苗恐慌症集體出現，疫苗覆蓋率短短一個多月快速上升至8%。

謝宗學認為，現在全球疫苗嚴重不足，疫苗的取得早已不是單純的商業行為，而是國際政治角力；幸好過去的積善讓台灣得到國際友邦的援助，照目前疫苗接種的速度，他保守估計在8月底前，台灣至少接種一劑的疫苗覆蓋率可以超過20%，若購買疫苗到貨量更多、公費接種資格向下開放類別更快，覆蓋率甚至可以達到25%以上，有望超過目前仍未被疫情肆虐過的紐西蘭。

「過去防疫的成功讓我們度過一年多世外桃源的日子，間接造成現在疫情爆發但疫苗覆蓋率不足的窘境。」謝宗學表示，這些新疫苗仍存有許多未知，但在現今的時空環境下，想要保有健康、想要恢復正常生活、想要重回國際往來，接種疫苗是利大於弊的解決之道，「我們真的沒有其他選擇。」