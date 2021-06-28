「宜蘭伯朗大道」放20萬元煙火幫女友慶生　他留一堆垃圾下場慘

記者游芳男／宜蘭報導

「宜蘭伯朗大道」冬山三奇美徑附近，27日21時許，有人施放好幾十分鐘煙火，讓天空好美好美，巨大聲響讓居民嚇到不敢出門，經了解，是當地一名男子為幫愛侶慶生，砸20萬元施放高空煙火，但也留下了煙火垃圾，冬山鄉公所將依照《廢棄物處理法》最高罰6000元。

▲防疫期間，宜蘭一男子為女友慶生，在「宜蘭伯朗大道」冬山三奇美徑放20萬煙火，冬山鄉公所將裁罰。（圖／王姓讀者提供）

冬山鄉三奇村長戴旺傳表示，27日晚冬山美徑附近有人施放大量高空煙火，「火光之大」好幾十分鐘，也嚇得居民不敢出門。後經調閱監視器，發現疑似有4、5台車，10多位年輕人在放煙火，疫情期間不該群聚，希望相關單位給予重罰。

據了解，是一名男子要幫心愛的女友慶生，花20萬元好放好幾十分鐘的高空煙火，雖然宜蘭消防局認為，27日根據宜蘭縣爆竹煙火施放管理自治條例，民眾施放煙火必須在早上6時以後、晚上10時前，三奇美徑煙火案是在晚上9時許施放，並無違反相關規定，而施放爆竹也屬於一般，並無違法之嫌。但因留下了大量煙火垃圾，冬山鄉公所將依照《廢棄物處理法》最高罰男子6000元。

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