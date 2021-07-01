中共「戰機射飛彈」賀黨慶！遭爆盜用印度影片　官媒急刪貼文

▲《中國環球電視網》發布「殲-10戰鬥機」的影片（右），卻被網友質疑抄襲印度空軍（左）。（左圖／翻攝YouTube頻道kashsoldier；右圖／翻攝Twitter@IndoPac_Info）

記者吳美依／綜合報導

中國官媒《中國環球電視網》（CGTN）於6月30日發布解放軍「殲-10戰鬥機發射飛彈」影片，慶祝今（1）日共產黨百年黨慶，卻被眼尖網友發現，許多片段與印度空軍2013年一部影片高度雷同。此貼文目前疑似遭刪除，但已被許多網友「備份」瘋傳。

1/ #China's #PLA video of a J-10 fighter pilot actually uses #indianairforce LCA Tejas clips as found by @Mave_Intel



The #Chinese copycat factory in action!!!



Check at 0:16 time https://t.co/HzieZOJEXV pic.twitter.com/Enjdkpex9k — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) June 30, 2021

《中國環球電視網》在貼文中寫道，解放軍的殲-10戰鬥機於2000年代早期，投下第一枚飛彈，並且推出人物專訪節目，介紹一名擁有15年經歷的資深飛行員。

▲印度光輝戰鬥機飛行影片（左）和《中國環球電視網》發布的「殲-10戰鬥機」影片（右）角度非常雷同。（圖／翻攝Twitter@Mave_Intel）

值得注意的是，「殲-10戰鬥機」飛越雲霧山脈、投擲飛彈的角度及畫面，竟激似印度光輝戰鬥機（Tejas）2013年發射雷射導引炸彈（LGB）和空對空導彈（AAM）的影片。但是，2部影片色調不太相同，中國官媒的版本顏色較深。

一名網友製作對比圖並發文表示，「中國現在開始把光輝戰鬥機的畫面當成宣傳影片了」，直指此舉就是抄襲。其他人也貼出更多激似畫面，「複製貼上的大外宣」、「他們為什麼不能自己拍攝影片？」、「搞什麼呀，哈哈哈！」、「有什麼辦法，已經成了習慣」。另外，也有印度網友質疑，中國選擇光輝戰鬥機影片，是否具有針對性。

▼印度空軍2013年釋出的光輝戰鬥機影片。



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