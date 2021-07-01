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彰顯抗疫成果　中共黨慶7萬人齊聚「不戴口罩」

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，現場7萬多人不戴口罩。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，現場7萬多人不戴口罩。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

彰顯抗擊新冠疫情成果，於1日上午8時，在北京天安門廣場地區舉行的中共建黨百年慶祝大會，於上午7時30分許，官方便要求現場7萬人取下口罩，統一露出面部。

中共總書記習近平在發表談話時提到，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解决了絕對貧困問題，正在意氣風發向著「全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。」

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共總書記習近平發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共總書記習近平發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

據大陸官媒統計，本次慶祝活動，在天安門廣場和週邊的座位席有7萬多個，參與人士來自以各級黨組織，以北京為主各級學校、金融機構、企業、科研機構等組織代表，還有獲得中國大陸國家勳章和榮譽稱號得主、全國工商聯、無黨派人士代表，還有香港、澳門、海外僑胞，以及「台灣同胞。」

7月1日上午7時30分許，7萬人齊聚天安門廣場後，現場工作人員、保安便要求參會者不得離開指定位子，脫下口罩，現場演奏起中共黨國有關音樂。《ETtoday新聞雲》記者觀察，有部分境外媒體在工作人員勸說後，並未立即摘下口罩，或僅將口罩拉至下巴，導致工作人員以嚴肅口氣，再次勸說，要求「配合活動規定」，將口罩摘下。

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場舉行。（圖／記者陳政錄攝）

據慶祝活動防疫規定，大陸官方要求包括媒體在內的受邀者，都需接種2劑次新冠疫苗，持48小時內核酸檢測陰性證明，並提前一天入住指定酒店，進行閉環管理，才能進入天安門廣場，列席參觀活動或採訪。

據大陸國家衛健委6月30日通報，6月29日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，均為境外輸入病例。

目前，大陸現有確診病例455例（其中重症病例11例），累計治癒出院病例86689例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91780例，無現有疑似病例。累計追跡到密切接觸者1059505人，尚在醫學觀察的密切接觸者15044人。

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▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，現場7萬多人不戴口罩。（圖／記者陳政錄攝）

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