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中共黨慶祭「蘋果手機」禁令　北京二環內多路段封閉

▲▼中共黨慶期間，周邊店家配合暫停營業。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共黨慶期間，距離北京天安門廣場，步行約2公里多的店家，也配合暫停營業。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共建黨百年慶祝大會1日上午登場，總書記習近平將發表談話，為確保活動萬無一失，天安門廣場周邊已戒備深嚴，北京二環內主要街道也將分時段封閉。值得注意的是，有參會人員還被通知不得攜帶「蘋果手機」，否則需事先報備，或是有通訊需求的境外媒體，才能通過安檢。

為慶祝中國共產黨建黨百年，有別於過去「逢十」的週年活動在人民大會堂舉辦，今年百年黨慶移師天安門廣場舉行，於7月1日上午8時登場，習近平將發表重要講話，預計還將有一系列儀式、群眾表演、解放軍機空中分列式等環節。

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京天安門前道路日前管制情況。（圖／記者陳政錄攝）

為確保活動順利舉行，天安門廣場已自6月23日起封閉，故宮博物院、中國國家博物館，以及周邊其他美術館、博物館、展覽館、公園等，也分別暫停開放，官方陸續完成廣場內露天座位、電視牆設置，搭建「1921至2021」字樣的百年黨慶活動大型造景，在路上掛紅旗等，北京並加派武警站崗、公安維持秩序。

進場人員方面，除官方要求受邀者均需提前施打兩劑次新冠疫苗，持核酸檢測陰性證明外，還需於前一天或更早之前，入住指定酒店進行閉環管理。

到大會舉辦當日，規定非媒體不能攜帶箱包，人員只能攜帶一支手機，且需事先經過報備。其中，在針對境內媒體的管制規定上，還特別標註，手機需貼標籤後才能使用，「不能攜帶蘋果手機」；有其他觀演的民眾，也向記者表示確有接到類似通知，要求他們提前報備，或是委婉告知不得攜帶。

據北京市官方、地鐵公告，活動舉辦期間，天安門前、人民大會堂周邊、長安街、宣武門、前門、崇文門等周邊，均實行交通管制，天安門周邊王府井、前門等地鐵站，也已於6月30日下午封閉，沿途店家也因此提前打烊，外賣、快遞也暫停服務。

以北京二環內一間社區公寓為例，也貼出公告，表明因維穩、維安考量，必須封閉大樓內高樓層平台，待活動結束後另行開放。

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