挺華為！直擊陸黨慶「管制蘋果設備」　活動開始前齊脫口罩

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會入場前安檢，將媒體所攜帶的蘋果設備，貼上代表受檢合格的紅色、藍色標籤貼紙。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共建黨百年慶祝大會即將登場，官方要求參會人員遵守施打過兩劑次新冠疫苗、閉環管理等防疫規定，對所攜物品也有嚴格要求。《ETtoday新聞雲》記者1日凌晨經過安檢時，保安即告知不能攜帶蘋果品牌的手機、電腦等，後經過協調，才放寬可在貼上代表「檢測合格」的標籤貼紙後，攜帶蘋果設備進行採訪工作，但未說明原因。

中共建黨百年慶祝大會於1日上午8時，在天安門廣場舉行，中共總書記習近平將發表談話。為確保活動順利，申請採訪的駐京境外媒體，需於凌晨2時30分集合，經過至少兩次安檢。

▲中共解放軍儀隊行經天安門廣場，準備執行慶祝大會演出。（圖／記者陳政錄攝）

在出發前，採訪媒體即接到「不得攜帶蘋果手機」的通知，而後工作人員又表明，若事先報備，為有通訊、工作需求的境外媒體，可通過安檢。

凌晨4時許，《ETtoday新聞雲》記者抵達首個安檢站—中華世紀壇，保安卻再次表明，不得攜帶蘋果手機，現場有外媒驚呼「Can We Breath？」後經過協調，一名幹部出面表示，蘋果品牌電子產品，比照腳架、大型攝影器材等，貼上標籤貼紙後可以進場，以致現場出現外媒大排長龍，等著「貼標籤」的景象。

▲▼大會入場前安檢，工作人員替媒體使用的器材貼上標籤。（圖／記者陳政錄攝）

在貼標籤時，記者詢問：「如果我拿華為、聯想品牌的電腦，是不是就不用貼」，對方回答：「沒錯」，但未說明原因；據了解，除採訪媒體、特殊需求外，官方明文規定一般受邀黨慶觀演民眾、學生不得攜帶手機等電子設備。

清晨5時許，進入天安門廣場周邊地區，經過二次安檢後，來自北京各級學校，機關團體代表、武警同時魚貫而入天安門廣場，根據2019年中共建政70周年與會人數測算，本次中共百周年黨慶活動，參會人數約近10萬人，惟在防疫要求下，申請採訪的境內外媒體人數減少，約500人左右。

根據大會防疫要求，出席者都需接種2劑次新冠疫苗，持48小時內核酸檢測陰性證明，並提前一天入住指定酒店，進行閉環管理。在對「准入資格」如此嚴格的管控下，對內管理也有相應放寬，以利活動畫面呈現、彰顯抗擊疫情成果，例如大會宣布，上午7時30分，所有人可以統一脫下口罩。

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