中共慶祝建黨100周年　殲-20戰機飛越天安門上空

記者鄭思楠／綜合報導

慶祝共產黨成立100周年大會7月1日上午8時在北京天安門廣場舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話，黨慶大會預計約一個多小時。今日上午8時左右，空中護旗隊拉開飛行慶祝表演序幕，直升機及戰機分別組成「100」和「71」字樣，15架殲-20飛機組成3個梯隊飛越天安門，教練機拉出10道彩煙。

▲解放軍武直-10、武直-19、殲-10、殲-20戰鬥機，飛越天安門廣場上空。（圖／記者陳政錄攝）

隨後，慶祝大會正式開始，各民主黨派、工商聯和無黨派人士聯合致賀詞，萬鄂湘宣讀賀詞，隨後由共青團員和少先隊員代表集體致獻詞。

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行。（圖／記者陳政錄攝）

從佈置會場歷時一個多月來看，百年黨慶大會的規模或將史無前例，將有戰機飛行表演助陣。此前的綜合演練顯示，超過1.4萬人參加演練及現場保障工作。空中演練當中包括有直升機「100」隊型、殲-20戰機編隊等。

從中共建黨後至今，慶祝建黨大會已舉行七次，前六次均為建黨逢十周年，最後一次是2016年建黨95周年，唯一的例外是1971年建黨50周年時沒有舉行慶祝大會。

今次是中共歷史上首次在天安門廣場舉行黨慶大會，1951年建黨30周年慶祝大會在北京先農壇體育場舉行，1959年北京人民大會堂建成，此後歷次黨慶大會均在人民大會堂舉行。從慶祝大會參加人數來看，建黨30周年慶祝大會4萬多人參加，建黨40、60、70周年大會均有1萬多人參加。進入新世紀以後，建黨80、90周年大會參加人數銳減，出席人數均為6千多人，建黨95周年大會約3千人參加。

公開資料顯示，天安門廣場可容納100萬人舉行集會。為配合慶祝活動，天安門地區管理委員會早前已宣布，天安門廣場於6月23日至7月1日暫停開放。