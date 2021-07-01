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法鼓山防疫送愛心！贈南投偏鄉學童65台新筆電、嘉義50頂防疫帳篷

▲法鼓山防疫送愛心！南投偏鄉學童65台全新筆電、嘉義50頂防疫帳篷。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山完成防疫帳蓬採購、驗收後，立即運往嘉義縣政府配發各地衛生所。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

用教育、關懷助力安度疫情，法鼓山僧團提前於6月29日深夜，將捐贈原民學童使用的全新筆電65台，順利運抵南投縣信義鄉；6月30日上午另透過慈善基金會捐贈嘉義縣政府防疫帳篷50頂，提供阿里山鄉等全縣18處衛生所及慢性病防治所運用，7月起即可為施打疫苗的醫護和民眾遮陽避雨。

嘉義縣長翁章梁表示，當此疫情嚴峻時刻，疫苗陸續到位，縣內設置多處大型疫苗接種站；感謝法鼓山慷慨捐贈帳篷，共同相挺，一同攜手挺過這艱難的疫情，讓前線工作人員及民眾有遮陽擋雨的場所。

▲法鼓山防疫送愛心！南投偏鄉學童65台全新筆電、嘉義50頂防疫帳篷。（圖／法鼓山提供）

▲助力南投偏鄉原民學童安心開學，法鼓山捐贈全新筆電。

法鼓山都監常遠法師說，共同學習面對疫情、接受無常的過程，在在加深大眾奉獻的心力，處處都能見聞救苦救難的身影，令人格外感動。僧團也將持續配合政府、醫療體系，以及慈善社福機構，協助提供關懷及教育所需，感恩各界對法鼓山的信賴，盼請安住身心、守護他人，彼此成就善的循環。

運轉全民防疫愛心，法鼓山日前已將醫護亟需的救治、防疫或安心物資，陸續捐贈至羅東聖母醫院、臺北榮總、臺大醫院及所屬金山分院、北市聯醫和平及仁愛院區、關渡醫院、國泰醫院、新北市立聯合醫院等等；並透過各縣市衛生機關，提供檢疫民眾體溫計、平安包，祈願人人免難、心安平安。

▲法鼓山防疫送愛心！南投偏鄉學童65台全新筆電、嘉義50頂防疫帳篷。（圖／法鼓山提供）

▲▼法鼓山以平安包為檢疫民眾安心，結緣平安包內有電子體溫計與口罩為檢疫民眾結緣祝福。

▲法鼓山防疫送愛心！南投偏鄉學童65台全新筆電、嘉義50頂防疫帳篷。（圖／法鼓山提供）

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