5月中旬以來基隆首度零確診　林右昌：沒有鬆懈的本錢

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心27日公布國內新增本土個88案例，確診死亡個案新增9例，基隆市0例；基隆市長林右昌表示，繼5月中本土疫情爆發以來，也是北北基桃首都生活圈城市第1次「嘉玲」，特別感謝市民的配合，更要感謝所有的醫護還有防疫人員，這段時間的辛苦，這份成果是屬於大家的，得來不易。

林右昌表示，北北基桃是一個首都生活圈，病毒不會去區分民眾住在哪一個城市，單一城市「嘉玲」意義並不大，尤其南台灣正面臨Delta變種病毒的威脅，我們更不能輕忽，更要戒慎恐懼，步步為營。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌說，病毒非常狡猾，呼籲大家仍要做好自身防疫工作，把疫情守穩。他強調，「同島一命」北北基桃是共同生活圈，沒有辦法分割，只要其中一個城市沒有緩下來，就絕不能鬆懈，一旦鬆懈就會讓大家一個多月來的辛苦前功盡棄，面對當前疫情跟病毒的威脅，沒有鬆懈的本錢。

基隆市政府27日下午3時公布，目前累計共300人確診染疫，死亡個案數20人；解除隔離208人、住院治療數57人；居家隔離人數175人、居家檢疫73人。

▲27日基隆市新冠肺炎疫情處理情形。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

養護中心最陰2住民！連6次都過關 7採PCR轉陽性確診無症狀

快訊／基隆養護中心5染疫均「6採PCR轉陽無症狀」 momo員工也中

北市府質疑不懂疫調 基隆回嗆：北農指揮官是柯P「還在狀況外」

快訊／基隆護理之家2住民染疫 3採PCR「第4次轉陽」均無症狀

北農爆群聚甩鍋「一半來自新北跟基隆」 林右昌怒斥：很不爽！