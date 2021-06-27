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5月中旬以來基隆首度零確診　林右昌：沒有鬆懈的本錢

▲0627基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心27日公布國內新增本土個88案例，確診死亡個案新增9例，基隆市0例；基隆市長林右昌表示，繼5月中本土疫情爆發以來，也是北北基桃首都生活圈城市第1次「嘉玲」，特別感謝市民的配合，更要感謝所有的醫護還有防疫人員，這段時間的辛苦，這份成果是屬於大家的，得來不易。

林右昌表示，北北基桃是一個首都生活圈，病毒不會去區分民眾住在哪一個城市，單一城市「嘉玲」意義並不大，尤其南台灣正面臨Delta變種病毒的威脅，我們更不能輕忽，更要戒慎恐懼，步步為營。

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林右昌說，病毒非常狡猾，呼籲大家仍要做好自身防疫工作，把疫情守穩。他強調，「同島一命」北北基桃是共同生活圈，沒有辦法分割，只要其中一個城市沒有緩下來，就絕不能鬆懈，一旦鬆懈就會讓大家一個多月來的辛苦前功盡棄，面對當前疫情跟病毒的威脅，沒有鬆懈的本錢。

基隆市政府27日下午3時公布，目前累計共300人確診染疫，死亡個案數20人；解除隔離208人、住院治療數57人；居家隔離人數175人、居家檢疫73人。

▲0627基隆市新冠肺炎疫情處理情形。（圖／基隆市政府提供）

▲27日基隆市新冠肺炎疫情處理情形。（圖／基隆市政府提供）

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