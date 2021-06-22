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減緩疫情衝擊！全台酒吧開放「外帶」調酒　符合3條件可販售

▲調酒，酒吧，ROOM by Le Kief。（圖／記者胡至欣攝）

▲即日起酒吧調酒開放外帶，符合3條件可販售。（圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／整理報導

三級警戒延長，八大行業及娛樂場停業無盡頭，不少酒吧為求生存，私下提供調酒外帶服務，甚至提出外送方案，卻因違反菸酒管理法遭到檢舉，經過中央與地方協調後，財政部已函示同意，疫情期間有條件開放外帶調酒，但外送仍不開放

臺北市政府財政局指出，自新冠疫情第三級警戒開始，為避免群聚傳播風險升高，餐飲業一律禁止內用、僅可外帶，期間接獲多家調酒業者陳情，疫情期間以外帶販售調酒恐違反菸酒管理法，致影響生計。北市府為協助調酒業者降低營業損失及衝擊，並兼顧消費者權益，建議財政部開放外帶調酒。

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對此，財政部17日函示同意有條件開放，並指出一般酒店或PUB調配雞尾酒行為，為現場即調即飲，亦無商品化包裝，屬商品零售之服務行為，非屬產製私酒。故依現行規定，調酒僅可內用不可外帶，但在第三級警戒期間，調酒業者因禁內用措施且無法外帶，已影響其生計，因此同意業者在符合3配套措施下，得提供販售之調酒外帶服務

一、應以杯裝為限，且無商品化包裝。

二、前揭杯裝容器應符合食品衛生安全相關規範，以維護消費者權益。

三、應於該杯裝容器上標示或以其他適當方式提醒購買者，該產品為酒品、未滿18歲禁止飲酒等事項，以避免兒童及少年誤飲。

北市財政局最後表示，第三級警戒期間，財政部有條件開放調酒業者提供外帶服務，但仍禁止以社群網站、手機應用程式或網站連結電子表單等電子購物方式販售酒品，以符菸酒管理法第30條第1項保護兒童及少年健康權益之目的，違者可處新台幣1萬至5萬罰鍰。

如進一步查獲業者產製私酒之事(物)證，將依同法第45條規定，處5萬至100萬罰鍰。財政局也將持續稽查，以維護菸酒市場秩序及消費者安全。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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