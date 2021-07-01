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竹東某病房照服員代班後二採陽確診！楊文科：3機構只出不進

▲竹東某病房越南籍服務員　代班後二採陽確診！3機構只出不進。（圖／新竹縣府提供）
▲新竹縣B醫療機構再新增1名確診。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(1日)新增1例新冠肺炎確診案例，為案14942，越南籍40多歲女性，住竹東鎮，是B醫療機構B病房的照服員，6月21日因案14353照服員請假，代為照護案14403。當案14403確診後，被匡列為居家隔離及採檢，當時採檢陰性，於院內1人1室居隔，30日配合疫情監測再採檢，結果陽性確診，收治專責病房隔離治療。該病房日前已列警戒紅區，全面擴大匡列，因此不再重複匡列，個案6月22日後均在院內居隔，無公共場所活動史。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣B長照機構、C長照機構和B醫療機構陸續發生群聚事件，造成民眾嚴重不安，為徹底防堵疫情，縣府決定採取強力作為，首先命令該醫療機構業務全面降載、急診業務全面暫停、門診和洗腎暫停收治新病患，院內病患只出不進，全面降載至最後一個確診個案發病日後的第21天為止，全力防堵疫情。

▲竹東某病房越南籍服務員　代班後二採陽確診！3機構只出不進。（圖／新竹縣府提供）

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▲▼新竹縣府公布案14942相關及活動史。

▲竹東某病房越南籍服務員　代班後二採陽確診！3機構只出不進。（圖／新竹縣府提供）

在B長照機構部分，同樣停止新收住民和探病探視2個月，全面落實傳染病感染控制規定，進行工作人員管理及防護，以及加強環境消毒作業。並加強監測到最後病例發病日後第28日無新增病例後，完成環境採檢陰性及相關復原工作才可以結案。

在C長照機構部分，目前採高強度防疫措施，所有住民和照服員皆採1人1室方式，全體照服員統一提供食宿，嚴禁外出。楊文科強調，他與中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授密切聯繫交換意見，商討各項防疫作為，防疫團隊不擔心確診數多，只怕沒有篩檢出潛在確診者，形成防疫缺口，讓更多人感染。

最後在疫苗預約情形，中央撥配的1萬500劑莫德納疫苗，將從明天起至7月7日施打，昨晚為止共4709人完成預約。楊文科提醒預約成功的75歲以上長者，請攜帶通知單通知單、健保卡和身分證，依預約時間地點前往接種疫苗，若通知單遺失，不必申請補發，只要在預約時間內攜帶身分證和健保卡直接前往報到。

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