「打疫苗慢慢來，其邁等你」7.21萬劑莫德納到　高雄出現接種人潮

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市長陳其邁今（1日）下午召開疫情記者會，針對疫苗注射，陳其邁強調，請大家按照通知單上時間前往接種站即可，不要提早到，「慢慢來沒關係，你5點來，我也在那等你，今天沒注到，明天再來也沒關係！」另一方面，陳其邁表示，中央今撥放的72100劑莫德納疫苗已經送到，今中午12點半就開始注射了，高雄展覽館接種站也因此出現人潮。

▲高雄展覽館疫苗施打站，出現眾多民眾等待接種莫德納。（圖／記者吳世龍攝）

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▲陳其邁呼籲民眾按照通知單上時間前往接種站即可，「慢慢來沒關係，不要提早到」。（圖／翻攝陳其邁臉書直播）

陳其邁呼籲，打疫苗拜託不要提早到，大家擠在一起施打，順序就會亂掉，拜託市民朋友按照里別、通知單上的時間前往接種站報到就好；由於接種對象大部分是高齡長輩，陳其邁也籲請長輩不要急、慢慢來，「你5點來，我在那等你，6點來，我還是等你，今天沒趕上、明天再來，也沒有關係，只要你有通知單，我一定負責讓你打到疫苗。」

陳其邁說，明天（2日）有47個接種站、後天（3日）有39個接種站，都已經規劃好了；另一方面，中央撥放的72100劑莫德納疫苗今也送抵高雄，並於中午12點半開始注射，高雄展覽館施打站也出現人潮；陳其邁呼籲民眾「一定要打疫苗，要打好打滿！」

▼高雄展覽館出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）