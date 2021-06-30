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躍演音樂劇《勸世三姊妹》爭議　里長要求當面道歉、蘇治芬挺創作

 ▲興中里長蔡添丁寄出律師函，要求導演曾慧誠、編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人出面道歉，但因無人收信遭退回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲興中里長蔡添丁寄出律師函，要求導演曾慧誠、編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人出面道歉，但因無人收信遭退回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

躍演音樂劇團所發表音樂劇「勸世三姊妹」開場曲，相關雲林虎尾鎮地區內容引爆地方民眾不滿、里長及屋主嗆告，劇團與衛武營國家藝術文化中心日前均於網路公開致上歉意，並將作品下架。蔡姓屋主今表示願意放下並原諒，而里長認為誠意不足，要求導演、編劇及音樂總監等3人需來當面致歉，並寄出律師函。

音樂劇《勸世三姊妹》開場曲，開頭就是一名女子詢問男子「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里1XX號」，男子回答是後，女子飆出7字國罵後開始演唱，內容除嗆辣國罵外更是台味十足，瞬間爆紅引起話題，但因內容「雲林虎尾興中里」確有其地址，引發當地居民、屋主、里長抗議；此部音樂曲今年4月曾在衛武營演出。

▲興中里長蔡添丁寄出律師函，要求導演曾慧誠、編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人出面道歉，但因無人收信遭退回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲躍演音樂劇團發表音樂劇「勸世三姊妹」驚天地泣鬼神的開場曲，因內容「雲林虎尾興中里」確有其地址，引起當地里民及真實屋主不滿。（圖／翻攝自Facebook／躍演VMTheatre Company）

該創作內容所寫地址為虎尾鎮興中里，竟是真有此門牌更有住戶，內容狂飆台語髒話一發表即迅速在網路被網友分享。近日引來不少民眾前往該住址前拍照，其行為造成屋主和里民困擾。雖然劇團及武營國家藝術文化中已發文道歉並將影音下架，亦獲屋主原諒，但里長卻認為誠意不足，要求導演、編劇及音樂總監等3人需來當面致歉。

興中里長蔡添丁受訪指出，深感劇團道歉誠意不足，宛如「大街罵人，小巷道歉！」且當地里民仍對此事件感到憤怒，針對劇團不該使用「尾寮興中里」5個字，除了須將地名移除，導演來當面致歉，並請鎮長當見證人，才能接受。蔡添丁說昨已寄出律師函，要求導演曾慧誠、編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人出面道歉，但因無人收信遭退回。

▲興中里長蔡添丁寄出律師函，要求導演曾慧誠、編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人出面道歉，但因無人收信遭退回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲躍演音樂劇團所發表音樂劇「勸世三姊妹」開場曲，相關雲林虎尾鎮地區內容引爆爭議，蔡姓屋主今表示願意放下並原諒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮長丁學忠今日中午得知消息後出面打圓場，安撫里長情緒後針對這件事討論適當處置，虎尾鎮長丁學忠表示，當地里民及里長並非不明事理之人，只是希望劇團應好好給受委屈的里民們一個交代，最後在勸說下，里長終於願意原諒並放下這件事，盡快讓地方恢復原來的平靜，而丁學忠說，待疫情緩解後再安排雙方當面致意致歉。

立法委員蘇治芬昨日深夜也在臉書貼文表示力挺這部「台灣音樂劇」，除了表明自己一定會去看之外，更表示會邀請劇團到虎尾演出，蘇治芬臉書貼文指出，她很少聽過音樂劇用這麼本土語言，這麼「ㄠ韻」自然流暢，真實的台灣人的氣口，真正出唸歌！值得鼓勵的是，這齣音樂劇 做了大量深入的田調，不只讓人更認識台灣這片土地，創作出台灣的故事。

蘇治芬表示，當我們的生活語言出現在音樂劇舞台，你會覺得很突兀還是很有意思？每個人的想法都不同，這或許可以成為美學課的題材，進行開放式討論，若是疫情趨緩，她絕對要去看《勸世三姐妹》，去看看這部用我們的生活語言寫成的 台灣音樂劇，很願意邀請他們來虎尾作客，把路草摸熟，碼頭拜好，真正為我們雲林再來一齣音樂戲。

▲興中里長蔡添丁寄出律師函，要求導演曾慧誠、編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人出面道歉，但因無人收信遭退回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬在臉書貼文表示力挺這部「台灣音樂劇」，指出，她很少聽過音樂劇用這麼本土語言，這麼「ㄠ韻」自然流暢，值得鼓勵的是，這齣音樂劇做了大量深入的田調，不只讓人更認識台灣這片土地，創作出台灣的故事。（圖／翻攝自Facebook／蘇治芬）
 

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