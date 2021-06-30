他欺智障女伸狼爪坦承「思覺失調」　鑑定報告逮心機

▲台中一名住在康復之家患有中度智能障礙的花花，慘遭院友猥褻得逞。（示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名住在康復之家且患有中度智能障礙的花花（化名），慘遭同為院友的阿強（化名）猥褻，2019年間他先是把花花推到房間後，直接掀起她的上衣，猥褻其性器得逞，直到花花和康復之家的負責人反映，才讓整起事件曝光。台中地院依乘機猥褻罪，判阿強有期徒6月，緩刑2年。

判決書指出，花花因罹患中度智能障礙，無法清楚表達，曾擔任過水電工同為院友的阿強在2019年間，竟然在康復之家2樓的走廊上，先徒手把花花推進她的房間後，仗著花花無法反抗之際，再掀起她的上衣，對她上下其手，撫摸其性器猥褻得逞。

台中地院審理後認為，阿強基於乘機猥褻的犯意，在同一空間，趁花花不能抗拒之際，對她猥褻數次，依一般社會觀念難以強行分離，顧可視整個犯罪案件，是基於單一犯意接續所為。

庭審時，阿強雖然對其犯行坦承不諱，卻主張自己患有「思覺失調症」，請求減刑。法官審酌醫院鑑定結果後，認為其並無因精神障礙或其他心智缺陷，而有不能辨識其行為違法等情形出現，與刑法第19條第2項要件不符，駁回其減刑的要求。

法官指出，阿強未滿足一己私慾，漠視他人身體性自主權，利用花花不知抗拒之情，撫摸其性器，造成花花身心理上難以抹滅的陰影傷害，不過因阿強事後坦承犯行，並與花花和其家屬達成和解，審酌其智識與經濟能力，依乘機猥褻罪，判阿強有期徒刑6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束，並應接受法治教育，全案仍可上訴。

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