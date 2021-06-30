90分遭重摔27次不治　盧秀燕深夜臉書哀悼柔道童：痛痛都飛走了

▲黃姓男童近幾日生命徵象不佳，29日晚間在父母的陪伴下拔管，於9時許宣告不治。（圖／翻攝黃爸爸臉書）



記者林冠吟／台中報導

台中一名7歲黃姓男童今年4月遭到柔道教練重摔多次昏迷，治療70多天後，29日傳出不幸消息，於晚間9點多宣告不治。台中市長盧秀燕深夜在臉書上發文表示，在忙碌的疫情時刻，還是有持續關注男童的病情，但願男童在另外一個世界能夠安息，讓司法為其家人帶來慰藉，更對黃童表示，「痛痛都飛走了。」

黃姓男童今年4月21日到私人柔道館上課，遭到何姓教練與小四學長在90分鐘內重摔27次，導致其腦部重創昏迷，被緊急送醫，歷經70餘天的治療後仍在29日傳出不幸消息。盧秀燕29日晚間也在臉書發文哀悼，指出在疫情繁忙的時刻，仍有在關注黃小弟的病情，不過70幾天後仍然聽到最不願意聽到的消息，也希望司法能給家人帶來慰藉，附圖寫下「帷帷，痛痛都飛走了，去當天使吧！司法會懲罰壞人的。」

▲柔道童於6月29日晚間9點多傳出不治的消息，台中市長盧秀燕在臉書發文哀悼。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）



據悉，黃姓男童這幾天心跳、血壓一直往下掉，狀況相當不樂觀，醫師與家屬說明相關情況後，在黃父與黃母的陪伴下拔管，於29日晚間9點多不治。

回顧整起事件，黃童在還不熟悉「護身倒法」的情況下，就被何姓教練重摔至昏迷，黃童過程中不斷向教練哀嚎求饒，卻遭到教練無視而導致悲劇發生。目前台中地檢署已依傷害致重傷罪起訴何姓教練，而在傳出黃童不幸死亡的消息後，台中地檢署也表示，會再依兒少法，向法院請求對何男加重量刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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