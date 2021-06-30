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每周加開3班　金門啟動「緊急專機疏運」！開放這4類人申請

▲▼金門30日啟動緊急專機疏運。（圖／記者林名揚攝）

▲金門30日啟動緊急專機疏運。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者林名揚、閔文昱／金門報導

為防堵疫情，大幅減少台灣金門的每日航班，導致出現「一位難求」的情形。對此，為保障有緊急往返台金需求的旅客，金門縣府30日宣布，在一般旅客航班不增加的前提下，啟動緊急專機，每周一、三、五各一航班，直到全國三級警戒取消為止，提供鄉親往返台金的緊急服務。

金門副縣長黃怡凱表示，首班專機於30日下午2時10分由台北松山機場起飛，預計載送11位急難救助鄉親返鄉，下午4時20分則載送10位急難救助鄉親及現場候補鄉親旅客3位，共計13位赴台。目前30日專機作業已順利結束，金門返台灣所有鄉親均順利搭上飛機，無滯留民眾。

▲▼金門30日啟動緊急專機疏運。（圖／記者林名揚攝）

金門縣觀光處說明，緊急專機以需求量最大的北金航線為主，開放申請部分則有2項重點：1. 台灣端機場將嚴格管控，僅開放奔喪、醫療後返金及探望病危家人，以減少人員移動與病毒入侵的風險。2. 金門端則以赴台奔喪、就醫及探望病危的鄉親為優先，剩餘機位再釋放至現場後補旅客搭乘。

縣府觀觀處提醒，搭乘緊急專機應檢附相關規定各項文件，奔喪：訃聞或死亡等相關證明。另外，奔喪回程不予協助。赴台就醫：轉診單（適航證明字眼）或重大傷病卡等醫療證明資料。就醫後返金：已就醫掛號單、藥袋或出院等相關資料。探病：家人病危通知單等。

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